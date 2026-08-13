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新興毒品威脅升高 法務部月底公布最新毒品情勢

經濟日報／ 記者洪安怡／即時報導

國發會13日召開第144次委員會議，聽取「新世代反毒策略行動綱領」第三期執行成果。法務部已盤點毒品犯罪類型、尿液檢驗結果及兒少施用毒品情形等統計項目，預計8月底對外公布最新毒品統計彙編，作為掌握毒情變化及後續政策精進參考。

國發會表示，此次由法務部、衛福部及教育部等相關機關，報告「新世代反毒策略行動綱領」第三期2025至2028年執行情況，政策涵蓋綜合規劃、緝毒、驗毒、戒毒及識毒等面向，持續強化源頭管理、查緝鑑驗、醫療處遇及跨部會協作。

在緝毒方面，今年3月16日至4月4日執行第14波安居緝毒專案，共查獲毒品罪犯2,225人，查扣各級毒品1,744公斤，其中依托咪酯類毒品達240公斤。法務部也持續優化科技緝毒設備、強化數位採證及預警功能，進一步追查網路販毒及不法金流。

驗毒量能也同步擴充。法務部調查局、法醫研究所及警政署今年1至6月受理尿液新興毒品檢驗共8,382件；衛福部食藥署則持續輔導民間檢驗機構取得認證，截至6月底，共有20家民間檢驗機構及衛生機關通過認證，其中17家具新興毒品檢驗能力。

戒毒方面，衛福部持續串接醫療、司法與社會復歸服務。今年上半年藥癮治療費用補助1萬3,914人，並補助21家醫療機構進入25所矯正機關，提供整合性藥癮治療服務，矯正機關涵蓋率達49%；緩起訴附命戒癮治療及多元處遇比率則達48.4%。

識毒方面，今年民眾曾接觸反毒資訊比率達78.7%，較2024年提升4.2個百分點。各地方政府少年輔導委員會則開案輔導2,130名用毒曝險少年，其中96%經採取相關措施後，未再請求少年法院處理。

此外，法務部已研修《毒品危害防制條例》及相關法規，並透過毒品防制基金補助民間團體參與反毒。各反毒分組已盤點毒品犯罪類型、尿液檢驗結果、兒少施用毒品情形等具政策意涵的統計項目，預計8月底對外公布統計彙編，作為後續毒情分析及政策精進參考。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕示意圖。圖／AI生成
毒駕示意圖。圖／AI生成

新興毒品 毒品 法務部

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