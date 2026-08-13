嘉義販毒集團「黑吃黑」 押人灼燙逼簽本票 主嫌收押

嘉義警方偵破以25歲陳姓男子為首的暴力販毒集團，陳男涉嫌在嘉義縣市販毒，還「黑吃黑」強押被害人，持棍棒、老虎鉗凌虐，甚至以香菸灼燙、揚言「現場活埋」，逼迫簽下本票及借據。警方拘提陳男等7人到案，查扣毒品、鋁棒及開山刀等物，陳男移送後遭法院裁定羈押禁見。

嘉義市警局刑警大隊調查，綽號「豪ㄟ」的陳男在販毒集團中擔任俗稱「養蜂人」的上游角色，平時在嘉義縣市販售毒品牟利，旗下負責送貨販毒的人則被稱為「小蜜蜂」，陳男涉嫌利用暴力、恐嚇及毒癮控制成員。

警方調查，陳男日前懷疑旗下蔡姓男子擅自施用原本要販售的毒品，涉嫌率眾將蔡男強押回據點，持鋁棒毆打。警方追查還發現，陳男等人涉嫌多起暴力案件，不僅對自己人下手，也疑以毒品交易為由「黑吃黑」。

其中一起案件，陳男等人涉嫌以被害人栽贓藥腳、搶奪毒品為由，聚眾將人強押至KTV，持棍棒及老虎鉗毆打，並強脫衣物，以香菸灼燙胸口及四肢。另有被害人遭強押至山區凌虐，陳男等人還以「現場活埋」等言語恐嚇，迫使被害人簽立本票、借據後才放人。

嘉市刑大掌握相關情資後報請嘉義地檢署指揮偵辦，8月3日清晨5時許，會同少年警察隊、第一分局偵查隊、嘉義縣刑大及中埔分局偵查隊等單位兵分多路搜索、拘提，陳男等7人陸續到案。

警方並查扣依托咪酯煙彈、鋁棒、開山刀、手指虎等物，全案依涉嫌違反組織犯罪防制條例、加重私行拘禁及恐嚇取財等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。陳姓主嫌經檢方複訊後聲請羈押，法院裁定羈押禁見，警方持續追查是否另有被害人及其他不法事證。

嘉義警方兵分多路拘提陳姓主嫌等7人到案，陳男經檢方複訊聲押後，法院裁定羈押禁見。圖／警方提供

警方查扣依托咪酯煙彈、鋁棒、開山刀、手指虎等物，陳姓主嫌等人涉嫌以暴力手段控制販毒成員及凌虐被害人。圖／警方提供

警方掌握陳姓主嫌等人涉嫌將被害人強押至KTV、山區等處凌虐，並以「現場活埋」等言語恐嚇。圖／警方提供

被害人遭強押後疑受到毆打、凌虐，警方追查發現陳姓主嫌等人涉嫌以暴力手段逼迫被害人簽立本票及借據。圖／警方提供

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