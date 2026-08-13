聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義販毒集團「黑吃黑」 押人灼燙逼簽本票 主嫌收押
嘉義警方偵破以25歲陳姓男子為首的暴力販毒集團，陳男涉嫌在嘉義縣市販毒，還「黑吃黑」強押被害人，持棍棒、老虎鉗凌虐，甚至以香菸灼燙、揚言「現場活埋」，逼迫簽下本票及借據。警方拘提陳男等7人到案，查扣毒品、鋁棒及開山刀等物，陳男移送後遭法院裁定羈押禁見。
嘉義市警局刑警大隊調查，綽號「豪ㄟ」的陳男在販毒集團中擔任俗稱「養蜂人」的上游角色，平時在嘉義縣市販售毒品牟利，旗下負責送貨販毒的人則被稱為「小蜜蜂」，陳男涉嫌利用暴力、恐嚇及毒癮控制成員。
警方調查，陳男日前懷疑旗下蔡姓男子擅自施用原本要販售的毒品，涉嫌率眾將蔡男強押回據點，持鋁棒毆打。警方追查還發現，陳男等人涉嫌多起暴力案件，不僅對自己人下手，也疑以毒品交易為由「黑吃黑」。
其中一起案件，陳男等人涉嫌以被害人栽贓藥腳、搶奪毒品為由，聚眾將人強押至KTV，持棍棒及老虎鉗毆打，並強脫衣物，以香菸灼燙胸口及四肢。另有被害人遭強押至山區凌虐，陳男等人還以「現場活埋」等言語恐嚇，迫使被害人簽立本票、借據後才放人。
嘉市刑大掌握相關情資後報請嘉義地檢署指揮偵辦，8月3日清晨5時許，會同少年警察隊、第一分局偵查隊、嘉義縣刑大及中埔分局偵查隊等單位兵分多路搜索、拘提，陳男等7人陸續到案。
警方並查扣依托咪酯煙彈、鋁棒、開山刀、手指虎等物，全案依涉嫌違反組織犯罪防制條例、加重私行拘禁及恐嚇取財等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。陳姓主嫌經檢方複訊後聲請羈押，法院裁定羈押禁見，警方持續追查是否另有被害人及其他不法事證。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。