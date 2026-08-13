「啦啦隊女神」河智媛前老闆遭砍死！凶嫌出庭坦承傷害致死、家屬控殺人

「無限夢想公司」負責人詹智能曾簽下韓國啦啦隊女神河智媛，詹去年在台中豐原區超商遭黃姓男子砍死，黃男辯稱詹性騷其女友才下手，檢方依傷害致死罪嫌起訴；台中地院今開庭，黃坦承犯行，但被害家屬控訴他應構成殺人罪，審判長表示日後與國民法官評議後決定是否變更起訴法條。

詹智能過去曾被女員工控訴性騷，被害人稱胃炎期間還被帶去應酬灌酒，又接連遭詹摟抱、撫摸，半夜還收到詹簡訊稱「突然很想你」，法院民事判詹男給付女子100萬元，案件上訴後女子訴諸媒體又鬧上新聞版面。

檢警調查，詹智能2025年8月4日早10點多駕駛保時捷休旅車到豐原超商，遭黃男（42歲）埋伏持刀砍殺，店內血跡斑斑，詹左側手、腳多至少有4處刀傷，左小腿膕窩傷勢傷及動脈，送醫搶救仍不治。

黃男行凶後跑到台中第二分局投案，他當時辯稱，不滿詹性騷他女友才作案，但對此說法檢警均保留，將黃聲押禁見獲准，檢方依傷害致死罪嫌起訴黃，由台中地院國民法庭審理。

黃男落網後遭羈押至今，他曾聲請停止羈押。但中院考量，黃供稱犯案動機和他前女友有關，但他卻提不出任何和前女友聯繫、對話紀錄，和其犯罪動機有違，況且他作案後先逃離，1個小時後才派出所，案發後還刪除相關人LINE對話，難以完全盡信其犯罪動機，駁回其聲請。

台中地院今開庭，審判長黃玉齡詢問黃男是否認罪，黃表示認罪、沒有意見。黃玉齡整理2項爭點包括，本案有無構成累犯、是否應加重其刑，以及否適用自首減刑條件。

由於死者家屬、訴訟參與人主張黃男應構成殺人罪，黃玉齡表示此部分雖未列爭點，但有關訴訟參與人主張部分，審理時會給予陳述意見，合議庭也有權利變更起訴法條，未來會和國名法官說明，在閉門終局評議時，若認有理由可變更或透過表決決定。