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他吸食依托咪酯騎車上路 噪音大遭警攔查漏餡 半年後又毒駕自撞落網

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子去年底以電子煙吸食毒品依托咪酯後騎車上路，因排氣管聲音過大遭警攔查落網。今年6月則是吸毒後開車自撞漏餡。法官審理後，認定陳男犯公共危險2罪，第1案判刑5月，得易科罰金15萬元。第2案判刑7月，定讞要入獄。

檢方起訴指出，陳男去年12月19日午夜11時，在安樂區樂利二街朋友住家樓下，用電子煙加熱並吸食第2級毒品依托咪酯後，隔天凌晨2時許，從朋友住處騎車上路後，執行巡邏勤務的警員因他車速過快，且排氣管聲音過大攔查時，徵得同意採尿送驗，結果呈依托咪酯陽性反應。

今年6月5日凌晨1時許，陳男在住處以電子煙吸食依托咪酯。6月6日上午他開車上路，發生自撞事故，警員到場處理時，徵得同意採尿送驗，結果呈依托咪酯陽性反應。警方將兩案移送法辦，基隆地檢署檢察官偵查後，依涉犯公共危險罪起訴陳男。

基隆地方法院法官審理後指出，陳男明知施用毒品對意識能力有不良影響，施用毒品後駕車，對自身及往來公眾都具高度危險性，仍漠視自己、罔顧公眾安全上路，應予非難。審酌兩案都未造成他人損傷，兼衡坦承犯行，以及初次犯行遭查獲，間隔半年後又犯案，前案判刑5月，如易科罰金，以1仟元折算1日，後案判刑7月。全案可上訴。

陳姓男子半年內兩度以電子菸加熱吸食毒品依托咪酯後，分騎機車和開車上路觸法。基隆地院審理後認定犯公共危險罪，前案判刑5月，得易科罰金15萬元，後案判刑7月，定讞要入獄。聯合報系資料照
陳姓男子半年內兩度以電子菸加熱吸食毒品依托咪酯後，分騎機車和開車上路觸法。基隆地院審理後認定犯公共危險罪，前案判刑5月，得易科罰金15萬元，後案判刑7月，定讞要入獄。聯合報系資料照

自撞 毒駕 噪音

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