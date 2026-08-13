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不法金流？高鐵拾百萬元現金 兩天無人領

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導

<a href='/search/tagging/2/高鐵' rel='高鐵' data-rel='/2/103561' class='tag'><strong>高鐵</strong></a><a href='/search/tagging/2/車廂' rel='車廂' data-rel='/2/155940' class='tag'><strong>車廂</strong></a>廁所撿百萬，1年沒人領將收歸高鐵公司所有。示意圖。聯合報系資料照
高鐵車廂廁所撿百萬，1年沒人領將收歸高鐵公司所有。示意圖。聯合報系資料照

台灣高鐵清潔人員日前在車廂廁所發現不明提袋，打開驚見百萬元現金，目前巨款暫由高鐵保管。然而外界質疑，隨身帶大筆現金搭車不合常理，恐為不法金流，高鐵未報警，是否會錯失偵查犯罪機會？知情人士透露，為顧及旅客隱私，原則將以遺失物流程處理，拾獲當下或招領過程若發現明顯異常，一定會聯繫警方。

據了解，由於高鐵定有遺失物規範，鐵路警察局尊重公司流程。唯遺失物涉及犯罪時，將會主動請高鐵公司配合移交。

台灣高鐵傳出十日晚間六七九次列車自南港開出後，剛過嘉義，清潔人員竟於廁所內發現不明提袋，裡面裝有一百萬現金，隨即通知列車長，於列車抵達終點左營站後，由高鐵人員收入保險箱保管。事發至今兩天過去，仍無人認領。

對此，高鐵公司表示，為免冒領疑慮，不證實任何遺失物消息。但於列車尋獲民眾遺留物品，都將依「遺失物作業流程」處理。據了解，鐵路法規定，遺失物公告一年仍未被領回，所有權將歸高鐵公司。

實際搜尋高鐵遺失物查詢系統，短短半年間，「現金遺失物」多達五九三九筆，金額有大有小，全都暫時收在高鐵遺失物中心保管。即便是二○一九年時，高鐵北上列車發現裝有三百萬現金的行李箱，事後證實失主為時任立委陳明文，高鐵同樣沒報警。

不過同是軌道運輸業，台鐵去年五月接連發生兩起於車廂及車站廁所拾獲大額現金事件。車站皆於清點後通知鐵警。事後發現兩起案件分別涉及地下匯兌不法所得及詐騙車手贓款。

高鐵表示，遺失物若含有現金，工作人員皆會於監視器可拍攝處，由督導或指定人員進行檢視清點，並明確註記。

高鐵 車廂 嘉義

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