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高鐵車廂驚見百萬現金 失主神隱至今未現身

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

台灣高鐵679次列車8月10日晚間從南港站開往左營，列車離開嘉義站後，清潔人員清潔車廂，竟在列車廁所發現旅客遺留的1只提袋，打開後赫見有100萬元現鈔，交由高鐵公司公告認領。

據了解，高鐵679次列車自南港站開往左營站，剛離開嘉義站後，清潔人員清掃車廂，意外在廁所發現這只提袋，通報後，在抵達高鐵左營站，交由高鐵相關單位處理。

鐵路警察局高雄分局表示，這筆現金目前由高鐵公司依拾得物程序公告認領，警方暫未介入處理。

台灣高鐵表示，旅客遺失物均會審慎處理，工作人員拾獲後，會先進行檢視、建檔及入庫；若能查詢到遺失旅客的聯絡資料，將主動通知失主認領，若無法查詢，則完成建檔後入庫保管，等待失主認領。

高鐵公司說明，依鐵路法規定，旅客遺失物會保存1年。

台灣高鐵列車示意圖。圖／聯合報系資料照
台灣高鐵列車示意圖。圖／聯合報系資料照

高鐵 車廂 失主

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