慈濟遭詐10億…扣案158公斤黃金入中檢贓物庫 仍有73公斤下落不明

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗，詐取3000萬美金（約台幣10.6億元）的佣金，用於洗錢、購買大量黃金遭起訴；檢調查扣高達158.8公斤黃金（市值約6.8億元）及近1億元現金，今上午調查局北機站押送黃金、現金南下，由台中地檢入贓物庫保存。

全案由台中地檢署檢察官黃裕峯指揮偵辦，查出2021年疫情嚴重時，陳昱瑄、掮客李易儒（逃往香港、通緝中）騙慈濟有購買BNT疫苗管道，詐取慈濟10.6億元的佣金，中檢8月6日依詐欺、洗錢等罪嫌起訴陳等17人。

檢調查出，陳昱瑄等人將款項拿去買高達232公斤的黃金，今年4、5月連續兩波搜索，在共犯宗教大師李世宗位於台中西區的天空樹豪宅，其床底下查扣大量黃金、現金，總共有黃金158.8公斤（查扣市價約值6億8000萬元）、現金9308萬。

扣案黃金、現金偵查期間內，由執行單位調查局北機站保管，中檢上周起訴後，北機站今清晨派出10多人，將黃金、現金放在行李箱中，專車押送這批總價值約7.8億的扣案物南下，約上午9點抵達台中地檢署，直接從第二辦公室車道下樓。

由於贓證物數量龐大，中檢由執行科主任檢察官王亮欽、政風及總務人員，與到場調查官、台灣銀行人員合力清點，由於扣案黃金金條介於250公克、500公克及1公斤不等，需逐一秤重再次確認才能入庫。

由於全案已經起訴，理應全數移審交由台中地院保管，但整批贓、證物價值高昂，台中地檢、地院溝通協商後，才決定暫時由中檢入庫，日後再將所有權移交中院。

檢方根據陳昱瑄等人購買黃金紀錄，認定其等購入至少232公斤，但實際扣案158.8公斤，目前仍有73.3公斤黃金下落不明，換算目前金價高達3.3億元，檢調不排除已被逃逸的主嫌李易儒帶出境，或仍藏放不明地點中。

慈濟遭詐10.6億元案，檢調在律師陳昱瑄及共犯住處查扣158.8公斤黃金（市值約6.8億元）及近1億元現金。圖／檢調提供