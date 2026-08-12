影／白天陪長輩跳舞、夜裡搖身變毒販 嘉義婦涉毒落網遭羈押

嘉義市龔姓婦人白天熱心陪伴社區長輩跳舞、做手作，晚上卻搖身一變成毒販，兜售海洛因、依托咪酯等毒品。警方今年5月持搜索票搜索她住處及工作室，當場查獲龔女正秤重分裝毒品，起出海洛因、安非他命等毒品，市價約5萬元。她辯稱毒品全供自用，夾鏈袋是分裝手作物送長輩，說詞遭識破，經聲押獲准，全案近日依毒品罪起訴。

台中市刑大偵六隊在今年5月間，掌握龔女（54歲）涉嫌販賣毒品情資，經蒐證後報請嘉義地檢署指揮，展開查緝行動。警方發現，龔女白天熱心投入高齡長者服務，經常陪伴社區長輩從事舞蹈、手作及健康運動等活動，形象良好；私底下卻吸食海洛因、依托咪酯、安非他命，還利用夜間販售毒品，前後形象反差強烈。

警方持搜索票至龔女住處及工作室搜索時，發現她正手持海洛因秤重分裝，當場查扣依托咪酯粉末1包（重1.09公克）、海洛因2包（重0.69公克）、安非他命2包（重1.02公克）、電子磅秤1台、依托咪酯煙油3瓶（重59.2公克）、空煙彈18個、電子煙桿2支、依托咪酯煙彈4個、安非他命吸食器1組、現金新台幣7000元及手機3支等贓證物，毒品市價約5萬元。

龔女到案後拒不吐實，自稱毒品均供自用，現場查獲的大量夾鏈袋，也辯稱是用來分裝給社區長輩的手作物品。警方認犯嫌重大，向法院聲請羈押獲准，全案近日偵結，依毒品罪嫌起訴。

台中市刑大大隊長紀延熹強調，依托咪酯類毒品已升列第一級毒品，刑責大幅提高，製造、運輸、販賣第一級毒品者，可處死刑或無期徒刑，刑責相當重。絕不容許販賣毒品犯罪行為，將持續實施掃蕩，刨根溯源，打擊行動絕不手軟。

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嘉義市龔姓婦人涉毒品交易，檢警近月收網抓人，查扣涉案海洛因、喪屍煙彈等毒品。記者陳宏睿／翻攝