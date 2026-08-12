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刑事局2線3星警官酒醉誤闖總統官邸 稱「進去休息」遭社維法送辦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

刑事警察局一名二線三星柳姓警官10日晚上酒後搭計程車欲返回駐地辦公室，因被拒載下車，期間發現手機遺落，他一路沿著台北市中正區徒步尋找，卻因精神不濟，先誤闖台北教育大學，隨後更走到總統官邸，將官邸錯認為自家辦公室，要求進入休息，轄區中正二警方接獲特勤通報後依社會秩序維護法「藉端滋擾」裁罰。

據了解，柳姓警官當晚結束餐敘後搭計程車準備返回辦公室，途中因「酒意上湧」被計程車拒載，因此不得不在台北市中正紀念堂附近下車。

隨後他發現手機遺失，一路沿愛國西路徒步尋找，因精神恍惚，先走進台北教育大學操場外圍遭攔阻，隨後又走至總統官邸哨口，以為到了刑事局辦公室駐地稱「想進去休息」遭官邸警衛攔下，官邸特勤人員基於維安職責，通報轄區警方與刑事局。

刑事局接獲通報派員前往將人帶回，中正二分局則在11日凌晨1點多登錄案件，並依社維法第68條通知到案製作筆錄並裁罰。柳姓警官事後聲稱當時急於找手機，對於誤闖官邸過程表示「不記得了」；遺失的手機隨後由熱心民眾拾獲，送交萬華分局武昌街派出所後由他領回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

總統官邸。聯合報系資料照
總統官邸。聯合報系資料照

官邸 刑事局 中正紀念堂

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