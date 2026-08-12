影／AI巡防系統建功 警火速攔截註銷車牌毒駕男 狂吞10張罰單依法送辦

AI巡防系統建功，劉男駕駛懸掛他車車牌且為註銷車牌汽車，新北市巡邏員警發現火速尾隨攔截該輛註銷車牌汽車，經現場實施毒品唾液快篩呈陽性反應，毒駕劉姓男子不僅狂吞10張罰單並依法移送法辦。

新北市中和警分局中原派出所昨天上午8時許，運用科技警政成功破獲一起毒駕逃逸案件。巡邏員警行經中和區中山路二段與板南路口時，車載AI行動巡防系統發出警報，精準識別前方71歲劉姓男子駕駛之自小客車懸掛他車車牌且為註銷車牌車輛。

員警隨即使用擴音器示意停車受檢，劉男起初佯裝配合，卻趁隙加速逃逸，行徑十分囂張。警方展現高效率追緝能力，隨即於中和區立德街一帶將其成功攔截逮捕。經現場實施毒品唾液快篩，結果呈第二級毒品安非他命陽性反應。全案訊後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪，移送新北地檢署偵辦。

針對劉男惡劣之交通違規行徑，警方展現嚴正執法決心，依據道路交通管理處罰條例相關規定，針對使用註銷車牌、懸掛他車號牌、毒駕、危險駕駛、不服稽查拒檢等多項違規事實依法嚴正告發，共計開立10張罰單，並當場將涉案車輛予以扣車及扣牌，以維護道路交通安全與社會治安。

中和警分局呼籲，警方打擊毒品犯罪與維護交通秩序決心絕不妥協。科技執法系統具備全天候高效辨識能力，任何心存僥倖、違法上路的分子皆難逃法網。民眾切勿以身試法，以免危害自身及公眾安全。

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AI巡防系統建功，劉男駕駛懸掛他車車牌且為註銷車牌汽車，中和巡邏員警發現火速尾隨攔截該輛註銷車牌汽車，經現場實施毒品唾液快篩呈陽性反應，毒駕劉男不僅狂吞10張罰單並依法移送法辦。記者王長鼎／翻攝

AI巡防系統建功，劉男駕駛懸掛他車車牌且為註銷車牌汽車，中和巡邏員警發現火速尾隨攔截該輛註銷車牌汽車，經現場實施毒品唾液快篩呈陽性反應，毒駕劉男不僅狂吞10張罰單並依法移送法辦。記者王長鼎／翻攝