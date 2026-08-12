快訊

人設崩壞！育兒網紅毒駕載幼女肇事 MDA濃度超標45.7倍檢訴求重刑

2026國旅補助攻略一次看！平日住宿「最高折3200元」、26家遊樂園免費玩

吳明賢倒下1.5個月 台大醫院曝他仍未甦醒「已做準備」進入亞急性照顧

聽新聞
0:00 / 0:00

影／AI巡防系統建功 警火速攔截註銷車牌毒駕男 狂吞10張罰單依法送辦

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

AI巡防系統建功，劉男駕駛懸掛他車車牌且為註銷車牌汽車，新北市巡邏員警發現火速尾隨攔截該輛註銷車牌汽車，經現場實施毒品唾液快篩呈陽性反應，毒駕劉姓男子不僅狂吞10張罰單並依法移送法辦。

新北市中和警分局中原派出所昨天上午8時許，運用科技警政成功破獲一起毒駕逃逸案件。巡邏員警行經中和區中山路二段與板南路口時，車載AI行動巡防系統發出警報，精準識別前方71歲劉姓男子駕駛之自小客車懸掛他車車牌且為註銷車牌車輛。

員警隨即使用擴音器示意停車受檢，劉男起初佯裝配合，卻趁隙加速逃逸，行徑十分囂張。警方展現高效率追緝能力，隨即於中和區立德街一帶將其成功攔截逮捕。經現場實施毒品唾液快篩，結果呈第二級毒品安非他命陽性反應。全案訊後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪，移送新北地檢署偵辦。

針對劉男惡劣之交通違規行徑，警方展現嚴正執法決心，依據道路交通管理處罰條例相關規定，針對使用註銷車牌、懸掛他車號牌、毒駕、危險駕駛、不服稽查拒檢等多項違規事實依法嚴正告發，共計開立10張罰單，並當場將涉案車輛予以扣車及扣牌，以維護道路交通安全與社會治安。

中和警分局呼籲，警方打擊毒品犯罪與維護交通秩序決心絕不妥協。科技執法系統具備全天候高效辨識能力，任何心存僥倖、違法上路的分子皆難逃法網。民眾切勿以身試法，以免危害自身及公眾安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

AI巡防系統建功，劉男駕駛懸掛他車車牌且為註銷車牌汽車，中和巡邏員警發現火速尾隨攔截該輛註銷車牌汽車，經現場實施毒品唾液快篩呈陽性反應，毒駕劉男不僅狂吞10張罰單並依法移送法辦。記者王長鼎／翻攝
AI巡防系統建功，劉男駕駛懸掛他車車牌且為註銷車牌汽車，中和巡邏員警發現火速尾隨攔截該輛註銷車牌汽車，經現場實施毒品唾液快篩呈陽性反應，毒駕劉男不僅狂吞10張罰單並依法移送法辦。記者王長鼎／翻攝

AI巡防系統建功，劉男駕駛懸掛他車車牌且為註銷車牌汽車，中和巡邏員警發現火速尾隨攔截該輛註銷車牌汽車，經現場實施毒品唾液快篩呈陽性反應，毒駕劉男不僅狂吞10張罰單並依法移送法辦。記者王長鼎／翻攝
AI巡防系統建功，劉男駕駛懸掛他車車牌且為註銷車牌汽車，中和巡邏員警發現火速尾隨攔截該輛註銷車牌汽車，經現場實施毒品唾液快篩呈陽性反應，毒駕劉男不僅狂吞10張罰單並依法移送法辦。記者王長鼎／翻攝

AI巡防系統建功，劉男駕駛懸掛他車車牌且為註銷車牌汽車，中和巡邏員警發現火速尾隨攔截該輛註銷車牌汽車，經現場實施毒品唾液快篩呈陽性反應，毒駕劉男不僅狂吞10張罰單並依法移送法辦。記者王長鼎／翻攝
AI巡防系統建功，劉男駕駛懸掛他車車牌且為註銷車牌汽車，中和巡邏員警發現火速尾隨攔截該輛註銷車牌汽車，經現場實施毒品唾液快篩呈陽性反應，毒駕劉男不僅狂吞10張罰單並依法移送法辦。記者王長鼎／翻攝

罰單 毒駕 中和

延伸閱讀

男子服安眠藥開車涉擦撞肇逃 高雄警攔查送法辦

又是毒駕！平鎮男騎車狂搖晃遭巡警攔查 被測出安毒陽性反應

毒駕嫌犯拒測、拖延已成標準操作 一線員警取締難度直線攀升

中壢通緝犯躲網咖栽了！警查扣喪屍煙彈、安毒 同行女子也被逮

相關新聞

人設崩壞！育兒網紅毒駕載幼女肇事 MDA濃度超標45.7倍檢訴求重刑

在IG有2.7萬粉絲、一直以自身懷孕10次終於當媽的林姓育兒網紅，卻於今年6月22日傍晚接愛女返家途中，因曾吸食喪屍煙彈，行經桃園舊城區連連撞車又撞進店家，驗出MDA 超標45.7倍，桃園地檢署依公共危險罪起訴，建請法院從重量刑。

刑事局2線3星警官酒醉誤闖總統官邸 稱「進去休息」遭社維法送辦

刑事警察局一名二線三星柳姓警官10日晚上酒後搭計程車欲返回駐地辦公室，因被拒載下車，期間發現手機遺落，他一路沿著台北市中正區徒步尋找，卻因精神不濟，先誤闖台北教育大學，隨後更走到總統官邸，將官邸錯認為自家辦公室，要求進入休息，轄區中正二警方接獲特勤通報後依社會秩序維護法「藉端滋擾」裁罰。

獨／詐慈濟10億…扣案贓物158公斤黃金、1億現金 今押送中檢入庫

曾任彰化律師公會理事長、律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，趁2021年疫情嚴重時，誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗，從中詐取慈濟高3000萬美金（約台幣10.6億元）的佣金，用於洗錢、購買大量黃金；檢方今依詐欺、洗錢等罪嫌起訴陳等17人。

獨／詐慈濟10.6億…律師陳昱瑄札記驚見「DPP 100萬」 金流耐人尋味

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗詐取3000萬美金（約台幣10.6億元）的佣金，台中地檢上周依詐欺、洗錢等起訴陳等17人；起訴書中記載，陳手札竟記載一項「DPP 100萬」，檢方認定有款項流向DPP等不詳人士從事不法用途，但DPP是誰，並未查出。

慈濟遭詐10億…扣案158公斤黃金入中檢贓物庫 仍有73公斤下落不明

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗，詐取3000萬美金（約台幣10.6億元）的佣金，用於洗錢、購買大量黃金遭起訴；檢調查扣高達158.8公斤黃金（市值約6.8億元）及近1億元現金，今上午調查局北機站押送黃金、現金南下，由台中地檢入贓物庫保存。

影／白天陪長輩跳舞、夜裡搖身變毒販 嘉義婦涉毒落網遭羈押

台中市龔姓婦人白天熱心陪伴社區長輩跳舞、做手作，晚上卻搖身一變成毒販，兜售海洛因、依托咪酯等毒品。警方今年5月持搜索票搜索她住處及工作室，當場查獲龔女正秤重分裝毒品，起出海洛因、安非他命等毒品，市價約5萬元。她辯稱毒品全供自用，夾鏈袋是分裝手作物送長輩，說詞遭識破，經聲押獲准，全案近日依毒品罪起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。