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層級不高、國安早有掌握 徐春鶯輕判關鍵

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

陸配徐春鶯犯反滲透法等四罪，昨遭新北地院判刑七年，當初檢方起訴時曾對徐女求處重刑，合議庭認為徐婦受對岸敵對勢力滲透的層級不高，地下匯兌金額及詐貸造成銀行的損失不多，國安單位對於她以不實資料協助陸方人士來台的真實身分早有掌握，因此輕判。

新北地檢署對徐婦求處二十一年六月重刑，併科罰金二千三百萬元，但合議庭判處合計八年七月徒刑，應執行刑七年。新北檢表示，法院量刑確與檢方求刑有相當落差，將研議是否上訴。

據悉，徐婦輕判的關鍵在於合議庭認為徐受對岸敵對勢力滲透的層級不高，並非直接受中共高層指示，如楊文濤雖屬中共正司級幹部，卻僅為民政部下級單位一名主任；孫憲為大陸「中國國民黨革命委員會上海市委員會祖國統一促進委員會」前副主任，但與徐婦相識時已退休。

至於地下匯兌，徐婦確是基於服務陸配而為，依經手匯款筆數換算，金額並不大，所收的手續費也是正常水準。此外，徐女與友人羅穎、女兒卜啓正共謀以不實財力資料詐得房貸二六九七萬元，但所購買的汐止房產不僅設有全額擔保，近年來更已漲價，截至宣判前房價恐已超過貸款，所造成的銀行損失極其有限。

關於徐春鶯協助孫憲以不實商務考察資料申請來台，合議庭查出孫憲來台多達十餘次，每次在來台資料上都有填寫自己退休前的中共黨政軍背景，均獲移民署同意入台，政府早已得知孫的身分，去年十月孫甫抵台，便遭國安單位派員跟監，顯見我方對其身分早有掌握。

國安 徐春鶯 地下匯兌

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