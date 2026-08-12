假借商務 助陸客來台申請貝里斯國籍 7人起訴

律師陳振瑋與移民業者涉以不實「商務履約」名義，協助中國大陸人士赴貝里斯駐台大使館申請貝里斯國籍、護照，其中曾任江蘇省人民大會代表的美術家李鳳祥未申報人大背景，遭移民署退件。台北地檢署昨直指陳的犯行形成潛在的國安破口，依台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴陳等七人。

陳振瑋除是維鐸國際法律事務所主持律師，也經營移民顧問公司，與加威國際移民顧問公司負責人施逢燊合作陸籍人士海外移民業務。陳被控每件收取八萬美元報酬，利用煜泰宏公司大小章，製作不實的商務活動計劃書及行程表，向移民署網站線上申請「商務履約」來台，協助大陸人赴貝里斯大使館接受貝里斯護照及國籍申請的相關面談。

陳、施涉嫌引介陸籍人士，包括祝姓經理、孫姓採購總監及電梯公司總經理李鳳祥等人來台申請貝里斯護照、國籍，祝、孫在二○二三年分別來台五、六天，李鳳祥因未申報江蘇省人大代表身分，遭移民署退件。

檢方另查出，昀倡公司實際負責人賴玉堂涉以二萬五千元，委託陳振瑋協辦陸姓總經理以商務名義來台，但因公司不符合邀請單位資格而未獲准。陳招攬煜泰宏負責人林桂紅的男友許志青，以許的公司名義向移民署申辦不實商務履約來台，陸姓總經理二○二四年間順利來台五天。

北檢認定，陳振瑋與移民業者協助陸籍人士申請友邦護照、國籍，又意圖營利收取對價協助偽造業務文書向移民署不實申請，危害台灣邊境管理，導致我政府機關無從核實陸籍人士來台後的實際行程、目的，犯罪情節重大，建請法院從重量刑。