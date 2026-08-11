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桃園男騎機車左右搖晃 平鎮警攔查毒品快篩陽性
桃園市平鎮警分局龍岡派出所員警昨日傍晚巡邏，發現一名男子騎機車左右搖晃，上前攔查與唾液毒品快篩呈安非他命陽性反應，警詢後依公共危險（毒駕）罪嫌移送桃園地檢署偵辦。平鎮警方今年至8月10日共計查獲129件毒駕案件，警方強調將持續加強取締毒駕及重大交通違規行為，「毒駕零容忍」全力維護民眾安全。
龍岡派出所所長何俊才表示，員警巡邏行經平鎮區圳南路時，發現一名男子騎機車不穩，由於當時正值下班交通尖峰時段，車流量大，為避免發生交通事故，員警保持距離尾隨，等該車到適當位置再上前攔查。盤查過程男子眼神渙散、反應遲緩，徵得同意做唾液毒品快篩，結果呈現安非他命陽性反應。
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