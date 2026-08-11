桃園男騎機車左右搖晃 平鎮警攔查毒品快篩陽性

有民眾昨晚在threads發出千字長文爆料「中國橡皮艇又偷渡台北闖關成功了，海防線再次失靈？」指控若非釣客報案海巡根本完全不知情，且偷渡客丟船離開人間蒸發，事後海巡單位還頻繁打電話及傳訊「關切」，讓他質疑海巡不思檢討防線死角，反而集中精力對熱心報案的民眾連環扣封口。

2026-08-11 18:10