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大陸橡皮艇偷渡八里靠民眾報案 海巡署證實人為疏失：絕不包庇

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

有民眾昨晚在threads發出千字長文爆料「中國橡皮艇又偷渡台北闖關成功了，海防線再次失靈？」指控若非釣客報案海巡根本完全不知情，且偷渡客丟船離開人間蒸發，事後海巡單位還頻繁打電話及傳訊「關切」，讓他質疑海巡不思檢討防線死角，反而集中精力對熱心報案的民眾連環扣封口。

第八岸巡隊說，該案橡皮艇光點微弱，雷操手有鎖定忽隱忽現的目標，但是太相信自身經驗，即判斷是浪干造成的假迴跡而解鎖，且未通報巡邏及守望人員複式查證，致錯失查緝良機，有人為疏失，將嚴格追究相關人員責任。

第八岸巡隊補充說明指出，有關橡皮艇上有3件救生衣一事，海巡署偵防分署偵防查緝隊鑑識小組針對該案橡皮艇進行全船生命跡象採樣蒐證，並送請刑事局鑑識中心實施DNA鑑定比對後，確認該案涉嫌人為2人，鑑定結果與遭羈押2嫌生物特徵吻合。

第八岸巡隊隊長黃承偉表示，去年迄今發生29件偷渡案、71人，其中當場查獲22案、61人，人員查獲率85.9%。海巡單位在科技裝備尚未進一步到位、尚未導入AI辨識目標階段，要求將人力效能與雷達敏感度發揮到極致，仍然無法達成零漏接的目標。

而經調查發現，該案執勤人員未遵守完整SOP作業規定，有人為疏失，署長張忠龍對此深感抱歉，表示對疏失人員絕不會包庇，將嚴格追究相關責任，並持續強化岸際巡邏及海域監控等勤務作為，加速推動AI導入、無人機等監偵設備的採購進度，加強守護國家安全與海域治安。

海巡署說明，北部分署是在7月24日接獲民眾報案指稱台北港北堤岸際發現橡皮艇，隨即啟動現場蒐證等偵查程序，並調閱岸海監控影像全力追緝，循線逮捕2名中國籍偷渡客已被法院裁定羈押禁見，全案由偵防分署報請地檢署指揮偵辦，相關案情還在釐清中。

該民眾貼文指出，7月24日前後，連續3天前往新北市八里區鄰近台北港與挖仔尾周邊非管制區域沙灘釣魚，第一天一切正常沒有發現異狀，第二天中午卻發現沙灘上多了1艘有舷外機的動力橡皮艇，當時以為是附近釣友的船，未多加關注。

第三天走近仔細查看，赫然發現船上遺留著中國製的金屬油桶、簡體字印刷包裝衛生紙、對岸販售的百事可樂（沒喝完）、釣竿、3件救生衣等物品。嚇得立刻報案。

該民眾說，八里沙灘與台北港距離總統府等政經中樞僅約22公里，2024年才發生中國快艇直闖淡水河口，相關單位宣稱台北港、八里沙灘、淡水河是最關鍵的「防衛鐵三角」， 宣稱要導入「紅外線熱顯像儀」、「AI 科技情監偵」與「無人機」來彌補人力，但2年過去了，究竟有沒有吸取教訓？科技防線到底落實了多少？

船上3件救生衣，是否代表有3名偷渡客、早已潛入台灣不知去向？國家門戶這樣大開，大家覺得這種海岸防線打幾分？

北部分署是在7月24日接獲民眾報案指稱台北港北堤岸際發現橡皮艇，隨即啟動現場蒐證等偵查程序，並調閱岸海監控影像全力追緝，循線逮捕2名中國籍偷渡客。圖／第八岸巡隊提供
北部分署是在7月24日接獲民眾報案指稱台北港北堤岸際發現橡皮艇，隨即啟動現場蒐證等偵查程序，並調閱岸海監控影像全力追緝，循線逮捕2名中國籍偷渡客。圖／第八岸巡隊提供

海巡 八里 偷渡

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