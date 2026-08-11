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陸橡皮艇闖關八里海岸 海巡帶回2偷渡客偵辦畫面曝光

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

大陸籍欒姓男子、于姓男子涉嫌乘橡皮艇偷渡來台，從新北市八里海岸上岸，海巡人員上月24日接獲民眾報案發現橡皮艇，30日在桃園市查獲兩人，帶回偷渡客偵辦的畫面稍早曝光。

海巡署北部分署上月24日接獲民眾電話通報，指在台北港北堤岸際發現橡皮艇，派員前往查處，現場蒐證及調閱岸海監控影像追緝，30日在桃園查獲陸籍35歲欒姓、44歲于姓男子，查無入境紀錄，由移民署收容，士林地檢署本月3日訊後認涉入出國及移民法「未經許可入台」罪，有逃亡之虞，聲押獲准。

海巡署調查，雷操手有疏失，發現橡皮艇微弱光點，誤判是海浪干擾而未通報，將追究相關人員責任。因橡皮艇上有3件救生衣，外界質疑有無漏網之魚？海巡署回應，已從橡皮艇採集生物跡證，比對DNA確認犯嫌2人。

大陸籍欒姓男子、于姓男子涉嫌乘橡皮艇偷渡來台，從新北市八里海岸上岸，海巡人員上月24日接獲民眾報案發現橡皮艇，30日在桃園市查獲兩人。記者李奕昕／翻攝
大陸籍欒姓男子、于姓男子涉嫌乘橡皮艇偷渡來台，從新北市八里海岸上岸，海巡人員上月24日接獲民眾報案發現橡皮艇，30日在桃園市查獲兩人。記者李奕昕／翻攝

八里 海巡 偷渡 海巡署

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