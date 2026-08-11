2陸籍偷渡客稱「海釣迷航」疑點重重 不排除有人接應或共犯在逃

2名陸籍男子駕駛橡皮艇從台北港一帶偷渡入台，釣客發現並通報後，海巡署循線逮人送辦，據悉2人供稱「出海釣魚迷航不慎入台」，偵辦人員懷疑他們說詞的可信度，正清查有無其他人員涉案。

據悉，2人分別為惠州人、新疆人，聲稱從福建省搭乘橡皮艇出海釣魚卻迷航，不知何故竟抵達台北港。但一般人迷失方向應該會對外求救，2人卻低調行動；且入台多日，在桃園市落網前曾到過台中市，連日下來如何過夜、靠什麼交通工具移動？疑點重重。

另，2人所乘橡皮艇上出現3件救生衣，偵辦人員除了嚴重懷疑2人說詞，也不排除有共犯或在台人員接應，目前正將2人所攜電子產品進行數位鑑識調查；至於外傳2人具中國大陸海警身分，海巡署及檢方接表示無法證實。

士林地檢署表示，全案正清查2人來台目的、有無其他人員涉案等，確切案情待查。