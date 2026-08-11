開BMW狂飆…台中男深夜毒駕撞死睡夢中老婦 國民法官判他11年10月

台中男子劉冠億有多項毒品前科，去年10月9日仍在戒癮治療期間內卻深夜毒駕開1輛藍色BMW在狂飆，撞進西區1間茶葉行釀睡在隔間後方上下舖的母子1死1傷，87歲李姓老婦腰部斷裂不治；台中地院國民法庭連兩天密集審理後，今下午依毒駕致死罪判他11年10月，可上訴；死者家屬聆聽判決後當庭痛哭，並表示「謝謝法官，維持正義。」

檢警調查，劉男（43歲）2025年10月9日凌晨3點多開藍色BMW，西區五權西路、五權路口整輛車失控，撞入正前方的茶葉行，釀屋內在下舖熟睡中的李姓老婦（87歲）重傷死亡，上鋪的張姓兒子（61歲）後腦撕裂傷。

劉男因高速撞擊全身多處受傷、昏迷，住院後恢復意識卻一度無法言語，檢方開立鑑定許可後，予以抽血、採尿，驗出甲基安非他命、俗稱「喪屍煙彈」的依托咪旨，檢方偵結依毒駕致死罪嫌起訴。

台中地院昨、今連續兩天由國民法官審理，劉男表示自己在工地綁釘、洗摔外牆，因為長時間在外曝曬、需要大量體力，需要一再吸安非他命維持體力，甚至還說「毒品沒那麼好戒。」

劉男也提到，他勞動日薪約4000元，月薪7、8萬元，每月拿1、2萬元扶養小孩，拿5000元給媽媽，另外還會花1萬元買毒品，自己案發時開的BMW轎車則是花120萬元購入，目前自己能力打算提出400萬元賠償死者家屬。

死者家屬沈痛說，面臨母親過世、遺體相驗後，因情緒太過衝擊，造成她記憶喪失，甚至還出現創傷後壓力症（PTSD）症狀。

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