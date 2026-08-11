快訊

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

被控勾結代駕業者抓酒駕績效 北市大安分局：駕駛違停依規酒測超標

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市大安警分局敦化南路派出所員警查獲一起酒駕案，被駕駛人質疑勾結代駕業者取締酒駕。分局今澄清，員警與代駕人員不認識，攔查違規停車，查出駕駛人酒測值每公升0.35毫克，依公共危險罪移送，秉公辦理。

大安分局表示，敦南所員警今年4月9日凌晨4時半巡邏，經大安路1段96巷見穿代駕服飾人員步行前往錢櫃KTV台北忠孝店方向，根據執法經驗研判附近可能有民眾酒駕，故於周邊巷弄加強巡守；員警4時32分抵達忠孝東路4段26巷，見錢櫃立體停車場閘門開啟，有車頭燈向外照射，汽車欲駛出，以客觀情狀判斷疑酒駕，在旁觀察。

警方指出，員警見車輛駛出違規停放於紅線上前攔查，逢駕駛人從駕駛座下車將車輛交給代駕人員，詢問駕駛人有無飲酒，以酒精檢知器感知有酒精反應，依規施以酒測，確認酒測值0.35，逮捕依公危險罪移送；台北地檢署4月28日以不能安全駕駛罪緩起訴處分，科以處分金5萬元。

警方說，針對民眾疑酒駕，均依現場客觀情狀秉公辦理，呼籲對酒駕「零容忍」，酒後及宿醉不開車，勿抱持僥倖心態駕車上路，維護自身及他人交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市大安警分局敦化南路派出所員警，被駕駛人質疑勾結代駕業者取締酒駕，分局督察組長陳佳宏今受訪澄清。記者李奕昕／翻攝
台北市大安警分局敦化南路派出所員警，被駕駛人質疑勾結代駕業者取締酒駕，分局督察組長陳佳宏今受訪澄清。記者李奕昕／翻攝

酒測 酒駕 警察 派出所 績效 違停

延伸閱讀

毒駕嫌犯拒測、拖延已成標準操作 一線員警取締難度直線攀升

積極查毒駕惹怨...申訴僅半年暴增13倍 北市警：嚴謹依程序執法

藥駕爭議攀升又沒檢驗標準 交通、衛福、法務誰該負責？

陽光行動／政策失靈！毒駕失控 無毒家園淪口號

相關新聞

大陸橡皮艇又登陸北部海岸 海巡署證實2偷渡客羈押、署長道歉

昨晚有民眾在threads發出千字長文爆料「中國橡皮艇又偷渡台北闖關成功了，海防線再次失靈？」指控若非釣客報案海巡根本完全不知情，且偷渡客丟船離開人間蒸發。海巡署證實案發於7月24日，2名偷渡客已羈押禁見，署長張忠龍致歉並坦承執勤人員有疏失，將究責。

桃園男騎機車左右搖晃 平鎮警攔查毒品快篩陽性

桃園市平鎮警分局龍岡派出所員警昨日傍晚巡邏，發現一名男子騎機車左右搖晃，上前攔查與唾液毒品快篩呈安非他命陽性反應，警詢後依公共危險（毒駕）罪嫌移送桃園地檢署偵辦。平鎮警方今年至8月10日共計查獲129件毒駕案件，警方強調將持續加強取締毒駕及重大交通違規行為，「毒駕零容忍」全力維護民眾安全。

中壢警臨檢網咖 包廂查獲男遭通緝女涉毒品案當場逮人

桃園市中壢警分局中壢派出所今日凌晨3時40分許，在轄區新生路網咖臨檢時，於包廂內發現35歲劉男為通緝犯，當場逮捕，並在現場查扣依托咪酯煙彈2顆、電子煙桿2支、安非他命2包及吸食器1組；包廂內還有38歲呂女一併帶回，全案警詢後，依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，另劉男通緝部分辦理歸案。

大陸橡皮艇偷渡八里靠民眾報案 海巡署證實人為疏失：絕不包庇

有民眾昨晚在threads發出千字長文爆料「中國橡皮艇又偷渡台北闖關成功了，海防線再次失靈？」指控若非釣客報案海巡根本完全不知情，且偷渡客丟船離開人間蒸發，事後海巡單位還頻繁打電話及傳訊「關切」，讓他質疑海巡不思檢討防線死角，反而集中精力對熱心報案的民眾連環扣封口。

陸橡皮艇闖關八里海岸 海巡帶回2偷渡客偵辦畫面曝光

大陸籍欒姓男子、于姓男子涉嫌乘橡皮艇偷渡來台，從新北市八里海岸上岸，海巡人員上月24日接獲民眾報案發現橡皮艇，30日在桃園市查獲兩人，帶回偷渡客偵辦的畫面稍早曝光。

2陸籍偷渡客稱「海釣迷航」疑點重重 不排除有人接應或共犯在逃

2名陸籍男子駕駛橡皮艇從台北港一帶偷渡入台，釣客發現並通報後，海巡署循線逮人送辦，據悉2人供稱「出海釣魚迷航不慎入台」，偵辦人員懷疑他們說詞的可信度，正清查有無其他人員涉案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。