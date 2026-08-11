被控勾結代駕業者抓酒駕績效 北市大安分局：駕駛違停依規酒測超標

台北市大安警分局敦化南路派出所員警查獲一起酒駕案，被駕駛人質疑勾結代駕業者取締酒駕。分局今澄清，員警與代駕人員不認識，攔查違規停車，查出駕駛人酒測值每公升0.35毫克，依公共危險罪移送，秉公辦理。

大安分局表示，敦南所員警今年4月9日凌晨4時半巡邏，經大安路1段96巷見穿代駕服飾人員步行前往錢櫃KTV台北忠孝店方向，根據執法經驗研判附近可能有民眾酒駕，故於周邊巷弄加強巡守；員警4時32分抵達忠孝東路4段26巷，見錢櫃立體停車場閘門開啟，有車頭燈向外照射，汽車欲駛出，以客觀情狀判斷疑酒駕，在旁觀察。

警方指出，員警見車輛駛出違規停放於紅線上前攔查，逢駕駛人從駕駛座下車將車輛交給代駕人員，詢問駕駛人有無飲酒，以酒精檢知器感知有酒精反應，依規施以酒測，確認酒測值0.35，逮捕依公危險罪移送；台北地檢署4月28日以不能安全駕駛罪緩起訴處分，科以處分金5萬元。

警方說，針對民眾疑酒駕，均依現場客觀情狀秉公辦理，呼籲對酒駕「零容忍」，酒後及宿醉不開車，勿抱持僥倖心態駕車上路，維護自身及他人交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康