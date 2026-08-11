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陸橡皮艇闖關成功…雷操手鎖定卻未通報 海巡署：光點微弱誤判將究責
大陸籍欒姓男子、于姓男子涉嫌乘橡皮艇偷渡來台，從新北市八里海岸登陸，海巡人員上月24日接獲民眾報案發現橡皮艇，30日在桃園市查獲兩人。海巡署調查，雷操手有疏失，發現橡皮艇微弱光點，誤判是海浪干擾而未通報，將追究相關人員責任。
海巡署調查，橡皮艇光點微弱，雷操手鎖定忽隱忽現的目標，但相信自身經驗，判斷是浪干造成的假迴跡而解鎖，未通報巡邏及守望人員複式查證，致錯失查緝良機，有人為疏失，將嚴格追究相關人員責任。
海巡署表示，專案小組調查發現，執勤人員未遵守完整SOP作業規定，有人為疏失，海巡署長張忠龍深感抱歉，絕不包庇，追究責任，並持續強化岸際巡邏及海域監控等勤務作為，加速推動AI導入、無人機等監偵設備採購進度，確保國家安全與海域治安。
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