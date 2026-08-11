漏網之魚？救生衣3件只查獲2陸籍偷渡客 海巡採集DNA比對「確認僅2人」

大陸籍欒姓男子、于姓男子涉嫌乘橡皮艇偷渡來台，從新北市八里海岸上岸，上月30日在桃園市被查獲。因橡皮艇上有3件救生衣，外界質疑有無漏網之魚？海巡署回應，已從橡皮艇採集生物跡證，比對DNA確認犯嫌2人。

海巡署表示，偵防分署偵防查緝隊鑑識小組針對橡皮艇進行全船生物跡證採樣蒐證，送刑事局刑事鑑識中心實施DNA鑑定比對，確認涉嫌人為2人，鑑定結果與羈押2嫌的DNA吻合。

海巡署北部分署上月24日接獲民眾電話通報，指在台北港北堤岸際發現橡皮艇，派員前往查處，現場蒐證及調閱岸海監控影像追緝，當月30日在桃園查獲陸籍35歲欒姓、44歲于姓男子，查無入境紀錄，由移民署收容，士林地檢署本月3日訊後認涉入出國及移民法「未經許可入台」罪，有逃亡之虞，聲押獲准。

Threads「中國橡皮艇又偷渡台北闖關成功了， 海防線再次失靈？！」貼文指出，有釣客連3天前往鄰近台北港的八里沙灘釣魚，第2天發現沙灘上多了一艘橡皮艇，以為是附近釣友的船，未多關注，第3天走近查看，發現船上遺留中國製裝油鐵桶、寫有簡體字的衛生紙，以及對岸販售的百事可樂、釣竿、3件救生衣等物品，立刻報案。