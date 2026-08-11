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嘉義警勤餘喝酒騎車遭攔拒測 市警局記過處分並追查爭議

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警局一名張姓員警勤餘在家飲酒後騎車外出，途中被第二分局公園派出所員警攔查，張員拒絕接受酒測，遭依法開罰，市警局將依規定記大過一次。事件另衍生公園派出所副所長遭指控「吃案」、未通報及不上深夜勤等爭議；市警局表示，案件不僅已完成通報，甚至上報警政署，目前查無吃案情形，其他指控仍將進一步查證。

據了解，張姓員警任職嘉義市警局民防管制中心，日前勤餘期間飲酒後騎車外出，行經市區時被公園派出所2名員警攔查。警方要求酒測時，張員拒絕接受測試，執勤員警全程依規定處理，並直接開單告發。

市警察局督察長何明祥表示，不論員警上班或勤餘期間，只要涉及飲酒駕車並拒絕酒測，就必須依規定處理，張員拒測部分將記大過一次，目前市警局也正在調查。

初步了解張員是在勤餘時間於住家飲酒，可能因酒精代謝較慢，之後騎車外出遭警方攔查；不論原因為何，拒絕酒測就必須承擔相關行政及警紀責任。何明祥說，「酒駕是天條」，警察身為執法人員更應自律，不能因為勤餘期間飲酒就忽略酒精尚未完全代謝的風險。

不過，事件隨後出現爆料，指控公園派出所林姓副所長獲悉案件後涉嫌壓案，未向所長及上級通報；另有人指稱林對外宣稱與市警局長陳明志有親戚關係，並因此特權拒上深夜勤，造成所長及其他巡佐必須分擔勤務。

何明祥對「吃案」說法予以否認。他表示，案件如果沒有通報，警察局督察系統根本不會知道張員拒測，更不可能進一步調查及議處；相關指控仍會查證，不會因當事人身分而有不同處理。

市警局第二分局長林思妙表示，當時實際執行攔查的是2名員警，並非遭指控的副所長，經調閱執勤員警密錄器，處理過程均依規定辦理，案件也已向警察局及警政署陳報，「不可能有包庇或吃案的問題」。

林思妙表示，第二分局每周均由業務單位統計轄內7個派出所正、副所長日勤、夜勤及深夜勤代班時數，目前並未發現正、副所長勤務有異常情形。

她說，既然已有內部陳情質疑，已要求業務單位重新統計勤務時數，進一步與其他派出所正、副所長比較，確認是否確有未服深夜勤或勤務分配異常情形，查明後再依事實處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義市警局一名張姓員警勤餘飲酒後騎車，遭同袍攔查並拒絕酒測，市警局將依規定記大過一次。聯合報系資料照
嘉義市警局一名張姓員警勤餘飲酒後騎車，遭同袍攔查並拒絕酒測，市警局將依規定記大過一次。聯合報系資料照

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