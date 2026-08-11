2陸男乘橡皮艇偷渡入台6天落網 未經許可入台且有逃亡之虞遭收押

2名陸籍男子日前從疑駕駛橡皮艇從台北港偷渡入台，昨網友貼文稱釣客發現橡皮艇後通報，海巡署才發覺異狀，海巡署今證實此案並坦承疏失，指出循線追捕2名偷渡客後，經檢方複訊已聲押獲准。

網友貼文指稱，「中國橡皮艇又偷渡台北闖關成功，海防現再次失靈」，有橡皮艇在沙灘上兩天，若非釣客主動報案，海巡根本不知情；偷渡客丟船離開人間蒸發，期間完全沒有任何海巡人員、安檢所或雷達發出警報。

貼文提及，7月24日前後，熱心釣客連續3天在八里沙灘（鄰近台北港與挖仔尾周邊的非管制區域）釣魚，第1天無異狀，第2天中午發現沙灘上多了一艘橡皮艇，第3天走近一看，發現艇上留著中國大陸製油桶、寫有簡體字的衛生紙、對岸販售的百事可樂及釣竿、3件救生衣等物，嚇得立刻報警。

據悉，海巡署人員7月30日在桃園市查獲陸籍35歲欒姓男子及陸籍44歲于姓男子，送往移民署桃園士專勤隊查證身分，發現2人無入境紀錄，8月3日解送士林地檢署偵辦。

海巡署今早說明，獲報後立即派員查處，循線查獲偷渡客後移送檢方偵辦；士林地檢署表示，欒男、于男7月30日由海巡署查獲後，由移民署收容，檢察官8月3日複訊後認2人涉嫌入出國及移民法第74條第1項後段「未經許可入台」罪，且有逃亡之虞，向法院聲押獲准。