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砂石車沿途滲漏警攔查開罰單 司機神情有異快篩揪出涉毒駕

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黎姓男子駕駛砂石車沿路滲漏沙土，警方追查行車動線並攔下後，員警發現他精神狀況不佳，反應異常，實施唾液毒品快篩呈甲基安非他命陽性反應，將他帶回調查後，依涉嫌違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪嫌移送法辦。

新北市瑞芳警分局今天表示，交通分隊小隊長戴淳旭和警員李昇昨天下下4時許執行交通違規取締勤務，接獲勤務指揮中心通報，台2丁線有砂石車行駛途中疑似滲漏沙土，立即沿線追查。

36歲黎男駕駛行駛台2丁線，轉入慶安橋後接台62線往台北方向行駛。警方在台62線指標11.5公里追上後，示意停車受檢。

警方原先是要取締黎男開車滲漏違規，但盤查過程中，發現黎男精神狀況不佳、反應有異，進一步查詢發現他毒品前科，經黎男同意實施唾液毒品快篩，檢測結果呈甲基安非他命陽性反應，帶回製作筆錄後移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳分局指出，瑞芳地區是東北角重要的交通運輸及觀光要衝，轄內台2線、台2丁線及台62線等道路，不僅是假日遊客往返九份、金瓜石及東北角的重要交通動線，平日亦有大量砂石車、貨運車輛及大型車往來，用路環境繁忙，任何酒駕、毒駕等危險駕駛行為，都可能對其他用路人造成嚴重威脅。

警方強調打擊毒駕、保障行的安全，是交通勤務重中之重，除持續加強取締酒駕、毒駕及各項重大交通違規外，第一線員警執勤時也將保持高度警覺，從細微異狀中即時發現危險因子，將可能造成事故的風險攔阻在道路上，全力守護每一位居民、遊客及用路人的行車安全。

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黎姓男子駕駛砂石車沿路滲漏沙土，警方攔下後發現他精神狀況不佳，實施唾液毒品快篩呈甲基安非他命陽性反應，依涉嫌違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
黎姓男子駕駛砂石車沿路滲漏沙土，警方攔下後發現他精神狀況不佳，實施唾液毒品快篩呈甲基安非他命陽性反應，依涉嫌違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

黎姓男子駕駛砂石車沿路滲漏沙土，警方攔下後發現他精神狀況不佳，實施唾液毒品快篩呈甲基安非他命陽性反應，依涉嫌違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
黎姓男子駕駛砂石車沿路滲漏沙土，警方攔下後發現他精神狀況不佳，實施唾液毒品快篩呈甲基安非他命陽性反應，依涉嫌違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

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黎姓男子駕駛砂石車沿路滲漏沙土，警方攔下後發現他精神狀況不佳，實施唾液毒品快篩呈甲基安非他命陽性反應，依涉嫌違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

黎姓男子駕駛砂石車沿路滲漏沙土，警方攔下後發現他精神狀況不佳，實施唾液毒品快篩呈甲基安非他命陽性反應，依涉嫌違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
黎姓男子駕駛砂石車沿路滲漏沙土，警方攔下後發現他精神狀況不佳，實施唾液毒品快篩呈甲基安非他命陽性反應，依涉嫌違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

快篩 砂石車 毒駕

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