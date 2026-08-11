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宜蘭男擁大批改造槍彈及毒品 租屋處如小型兵工廠還涉毒駕上路

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣礁溪警分局接獲線報，有毒品、槍砲、詐欺等前科的李姓男子，涉嫌擁槍自重，並持有毒品等違禁品，經多日蒐證，日前趁李男駕車行經壯圍鄉壯濱路段時攔查，李疑似毒駕上路，車內、租屋處被起出改造手槍5支、改造子彈上百發，還有大量改造工具及海洛因等毒品，已依法送辦並聲押獲准。

礁溪警分局3月接獲線報，49歲李姓男子涉嫌持有槍械及毒品，警方成立專案小組，蒐證、跟監數月，掌握具體事證，6月中旬掌握李男行蹤，在壯濱路將他攔下。李男被警網包圍時，神情恍惚，警方對他做毒品唾液快篩，呈現毒品陽性反應，涉嫌毒駕上路。

專案小組在李男、背包及所駕車輛內，查扣改造手槍5把、改造子彈103顆、彈殼材料，以及海洛因7包、「喪屍煙彈」依托咪酯菸彈1顆、安非他命8包、大麻3包等大量毒品，強大火力有如小型兵工廠；又將他帶回租屋處搜索，查獲槍架、槍管、滑套等槍枝零組件1批，及電鑽、砂輪機等改造工具。

警方已依公共危險、毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將李男送辦，並向宜蘭地方法院聲押獲准。警方表示，將持續擴大偵辦，釐清槍枝、毒品流向及有無其他共犯。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

有多項前科的李姓男子被警方攔查，發現帶有大量改造槍彈及毒品，還涉毒駕上路。記者王燕華／翻攝
有多項前科的李姓男子被警方攔查，發現帶有大量改造槍彈及毒品，還涉毒駕上路。記者王燕華／翻攝

宜蘭礁溪警方在李姓男子車內查獲大量改造槍彈及毒品。記者王燕華／翻攝
宜蘭礁溪警方在李姓男子車內查獲大量改造槍彈及毒品。記者王燕華／翻攝

宜蘭礁溪警方在李姓男子租屋處查獲大量改造用的工具。記者王燕華／翻攝
宜蘭礁溪警方在李姓男子租屋處查獲大量改造用的工具。記者王燕華／翻攝

有多項前科的李姓男子被警方攔查，發現帶有大量改造槍彈及毒品，還涉毒駕上路。記者王燕華／翻攝
有多項前科的李姓男子被警方攔查，發現帶有大量改造槍彈及毒品，還涉毒駕上路。記者王燕華／翻攝

宜蘭 毒駕 毒品

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