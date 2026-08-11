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台中男毒駕撞死睡夢中老婦...一犯再犯竟辯：毒品沒那麼好戒

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中男子劉冠億長期吸毒，去年10月9日仍在戒癮治療期間內卻深夜開1輛藍色BMW在狂飆，撞進西區1間茶葉行釀睡在隔間後方上下舖的母子1死1傷，87歲李姓老婦腰部斷裂不治；台中地院今開庭，劉辯稱「毒品沒那麼好戒」，死者家屬則因身心受創甚至記憶喪失。

檢警調查，劉男（43歲）2025年10月9日凌晨3點多開藍色BMW，西區五權西路、五權路口整輛車失控，撞入正前方的茶葉行，釀屋內在下舖熟睡中的李姓老婦（87歲）重傷死亡，上鋪的張姓兒子（61歲）後腦撕裂傷。

劉男因高速撞擊全身多處受傷、昏迷，住院後恢復意識卻一度無法言語，檢方開立鑑定許可後，予以抽血、採尿，驗出甲基安非他命、俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，檢方偵結依毒駕致死罪嫌起訴。

台中地院連續兩天由國民法官審理，上午詰問時檢察官張子凡詢問劉男吸毒原因、持續時間，劉表示自己在工地綁釘、洗摔外牆，因為長時間在外曝曬、需要大量體力，需要一再吸安非他命維持體力。

張子凡並提示劉男上次吸毒落網，目前仍在戒癮治療期間內，問他為何一犯再犯、明知毒駕為何一再開車？劉辯稱「毒品沒那麼好戒」，還說「毒品不能碰就是這樣。」

劉男也說，他勞動日薪約4000元，月薪7、8萬元，每月拿1、2萬元扶養小孩，拿5000元給媽媽，另外還會花1萬元買毒品，自己案發時開的BMW轎車則是花120萬元購入，目前自己能力打算提出400萬元賠償死者家屬。

審判長陳鈴香也問他，為何這20多年來沒真正戒斷毒癮？劉表示17、18歲因心情不好，加上朋友帶來才染上毒癮，中間在餐廳當領班有5、6年沒施用，因戒斷會有想睡症狀，才一再吸食安非他命，近期又接觸依托咪酯。

死者家屬沈痛說，面臨母親過世、遺體相驗後，因情緒太過衝擊，造成她記憶喪失，甚至還出現創傷後壓力症（PTSD）症狀。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

男子劉冠億去年10月9日凌晨開車撞進西區一間茶行，釀8旬婦人身亡，現場滿目瘡痍，劉被驗出毒品反應。聯合報系資料照
男子劉冠億去年10月9日凌晨開車撞進西區一間茶行，釀8旬婦人身亡，現場滿目瘡痍，劉被驗出毒品反應。聯合報系資料照

男子劉冠億去年10月9日毒駕衝撞茶行釀1死1傷。圖／警方提供
男子劉冠億去年10月9日毒駕衝撞茶行釀1死1傷。圖／警方提供

毒駕 台中 毒品

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