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新北強力取締毒駕 前五大熱區在這邊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市警局交通大隊今天在道安會報指出，新北市今年1到7月共取締毒駕3917件，較去年同期增加3607件，成長率達1163%，增幅主因在去年11月20日投入「唾液毒品快篩試劑」提升毒駕查緝效率。交大也公布各分局取締件數排名，取締熱區前5名為板橋海山警分局542件、三重警分局421件、新莊警分局412件、新店警分局297件及中和警分局295件。

交大指出，今年1月至7月共發生118件毒駕交通事故，其中3件屬死亡事故分別發生在中和、土城及三峽警分局轄區，另有115件受傷事故，其中三重分局29件最多，海山分局13件次之。

警方指出，今年起規畫執行全市「加強防制酒毒後駕車專案勤務」，除同步專案勤務，也運用科技偵查、情資分析及勤務精準部署，從過去單純查緝違規，朝防制事故推進。

新北市警局說，今年4至6月份毒駕交通事故計40件，較1至3月份65件下降38.5%，顯示相關事故防制作為已逐步發揮成效。

警方強調，毒駕危害甚鉅，絕非單純交通違規，而是同時危及公共安全及社會治安的重大風險，新北警將持續秉持「向毒品宣戰、對毒駕零容忍」的執法立場，結合科技偵查、情資整合及跨機關合作，持續強化毒駕查緝及毒品犯罪打擊力道，從源頭降低毒害風險，打造安全、安心的道路交通環境。

在防制酒駕部分，交大說，今年1月至7月新北警方共取締酒駕2691件，較去年同期2452件增加239件、成長9.7%；其中移送法辦867件，較去年同期減少166件、下降16.1%；酒駕事故今年前7個月發生1件A1死亡事故，造成1人死亡，較去年同期減少1件、1人。

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今年上半年警方依公共危險罪嫌移送的毒駕案件高達九七一○件，圖為員警執行路檢。聯合報系資料照
今年上半年警方依公共危險罪嫌移送的毒駕案件高達九七一○件，圖為員警執行路檢。聯合報系資料照

毒駕 新北 三峽

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