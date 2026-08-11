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影／大陸橡皮艇登陸台北港3天才發現 抓2偷渡客船上卻有3件救生衣

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

有網路貼文指又有大陸人以橡皮艇偷渡來台，質疑海防線失靈，海巡署今證實上月接獲民眾報案在台北港北堤岸際發現橡皮艇，事後查獲兩名大陸偷渡嫌犯，法院裁定羈押禁見。海巡署表示，將追究相關人員疏失責任，並強化岸際巡邏及海域監控。

Threads出現「中國橡皮艇又偷渡台北闖關成功了， 海防線再次失靈？！」貼文，表示有釣客連3天前往鄰近台北港的八里沙灘釣魚，第2天發現沙灘上多了一艘橡皮艇，以為是附近釣友的船，未多關注，第3天走近查看，發現船上遺留中國製裝油鐵桶、寫有簡體字的衛生紙，以及對岸販售的百事可樂、釣竿、3件救生衣等物品，立刻報案。

海巡署今表示，北部分署上月24日接獲民眾電話通報，指在台北港北堤岸際發現橡皮艇，派員前往查處，啟動現場蒐證等偵查程序，調閱岸海監控等影像追緝，涉嫌偷渡的中國嫌犯經法院裁定羈押禁見，全案報士林地檢署指揮偵辦，正釐清案情，深入追查犯案動機。

海巡署統計去年迄今，偷渡29案、71人，其中當場查獲22案、61人，人員查獲率85.9%。海巡署指出，在科技裝備尚未進一步到位、尚未導入AI辨識小目標階段，高標準要求將人力效能與雷達敏感度發揮到極致，仍然無法達成「零漏接」目標，深知國人對零漏接期待。

海巡署表示，本案專案小組調查發現，執勤人員未遵守完整SOP作業規定，有人為疏失，海巡署長張忠龍深感抱歉，絕不包庇，將嚴格追究相關人員責任，並持續強化岸際巡邏及海域監控等勤務作為，加速推動AI導入、無人機等監偵設備採購進度，確保國家安全與海域治安。

海巡署北部分署上月接獲民眾報案在台北港北堤岸際發現橡皮艇，事後查獲兩名大陸偷渡嫌犯。記者李奕昕／翻攝
海巡署北部分署上月接獲民眾報案在台北港北堤岸際發現橡皮艇，事後查獲兩名大陸偷渡嫌犯。記者李奕昕／翻攝

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