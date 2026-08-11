大陸橡皮艇又登陸北部海岸 海巡署證實2偷渡客羈押、署長道歉

昨晚有民眾在threads發出千字長文爆料「中國橡皮艇又偷渡台北闖關成功了，海防線再次失靈？」指控若非釣客報案海巡根本完全不知情，且偷渡客丟船離開人間蒸發。海巡署證實案發於7月24日，2名偷渡客已羈押禁見，署長張忠龍致歉並坦承執勤人員有疏失，將究責。

民眾貼文內容指稱7月24日前後，連續3天前往新北市八里區鄰近台北港與挖仔尾周邊非管制區域沙灘釣魚，第一天一切正常沒有發現異狀，第二天中午卻發現沙灘上多了1艘有舷外機的動力橡皮艇，當時以為是附近釣友的船，未多加關注。

第三天走近仔細查看，赫然發現船上遺留著中國製的金屬油桶、簡體字印刷包裝衛生紙、對岸販售的百事可樂（沒喝完）、釣竿、3件救生衣等物品。嚇得立刻報案！

發文者不滿指稱，民眾熱心報案並提供關鍵線索，海巡單位事後竟頻繁打電話及傳訊「關切」， 甚至以「偵查不公開」、「會影響辦案」、「案件已進地檢署」、「我們是在保護你」，等語意模糊的名詞施壓、要求不得將現場照片外流。要求提供地檢署正式案號時，對方卻又閉口不談！

後來他查閱刑事訴訟法相關規定，所謂「偵查不公開」是約束執法人員而非一般民眾。因此認為對自己拍攝的現場照片享有完全言論與新聞自由，昨晚發出千字長文並貼出9張照片，措詞強烈質疑海防線再次失靈。

他質疑海巡不思檢討防線死角，反而集中精力對熱心報案的民眾連環扣封口， 到底是在保護辦案？還是在掩蓋防線破口的行政疏失與官僚醜態？

八里沙灘與台北港距離總統府等政經中樞僅約 22 公里，2024年才發生中國快艇直闖淡水河口，相關單位宣稱台北港、八里沙灘、淡水河是最關鍵的「防衛鐵三角」， 宣稱要導入「紅外線熱顯像儀」、「AI 科技情監偵」與「無人機」來彌補人力。但2年過去了，究竟有沒有吸取教訓？科技防線到底落實了多少？

船上3件救生衣，是否代表有3名偷渡客、早已潛入台灣不知去向？國家門戶這樣大開，大家覺得這種海岸防線打幾分？

對此，海巡署說明，北部分署是在7月24日接獲民眾報案指稱台北港北堤岸際發現橡皮艇，隨即啟動現場蒐證等偵查程序，並調閱岸海監控影像全力追緝，循線逮捕2名中國籍偷渡客已被法院裁定羈押禁見，全案由偵防分署報請地檢署指揮偵辦，相關案情還在釐清中。

第八岸巡隊隊長黃承偉表示，去年迄今發生29件偷渡案、71人，其中當場查獲22案、61人，人員查獲率85.9%。海巡單位在科技裝備尚未進一步到位、尚未導入AI辨識目標階段，要求將人力效能與雷達敏感度發揮到極致，仍然無法達成零漏接的目標。

而本案經調查發現，執勤人員未遵守完整SOP作業規定，有人為疏失，署長張忠龍對此深感抱歉，表示對疏失人員絕不會包庇，將嚴格追究相關責任，並持續強化岸際巡邏及海域監控等勤務作為，加速推動AI導入、無人機等監偵設備的採購進度，加強守護國家安全與海域治安。

配備舷外機的動力橡皮艇上遺留中國製的金屬油桶、簡體字印刷包裝衛生紙、對岸販售的百事可樂（沒喝完）、釣竿、3件救生衣等物品，船艏還有探照燈。圖／翻攝threads

又有大陸橡皮艇偷渡登陸北部海岸，這次地點在新北市八里區台北港北堤。海巡署證實案發於7月24日，2名偷渡客已羈押禁見，署長張忠龍致歉並坦承執勤人員有疏失。圖／海巡署提供