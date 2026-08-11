影／天道盟藏民宅製喪屍煙彈 意外查獲土製爆裂物 辦案人員心一驚

雲林縣沈姓男子去年藏身民宅製毒，刑事局搜索時，意外查獲一枚帶引線的土製爆裂物，不過沈對於用途、來源三緘其口。檢警溯源，查出毒品來源是具天道盟背景的邱男、吳男，去年9月到桃園平鎮攻堅抓人，查扣市價約50多萬元的毒品，檢方依毒品罪聲押邱男獲准，另二人交保，檢方近日偵結，依毒品、槍砲等罪起訴。

刑事局中打五隊去年6月12日執行搜索時，查獲沈男（26歲）以民宅為掩護，加工分裝製造依托咪酯電子煙彈，現場查扣電子煙主機、電磁爐、溫度計等加工設備及多瓶不明液體，經送驗2瓶檢出依托咪酯成分。

專案人員搜索時，另在沈男住處開放式層架上方發現一個帶有引線的黑色圓柱體，研判可能是爆裂物，經小心移置後，交由防爆隊確認確為爆裂物，隨後引爆銷毀；沈男對此爆裂物之用途並未多作說明，警方將循線追查其來源，全案查扣愷他命1包，移送雲林地檢署偵辦，沈獲10萬元交保。

警方進一步溯源，鎖定邱姓男子（21歲）與吳姓男子（23歲）等人，具天道盟同心會背景，掌控毒品供應管道，經報請桃園地檢署指揮偵辦，去年9月11日前往平鎮、楊梅幫派據點查緝，將邱男等2人拘提到案。

檢警起出依托咪酯6包（毛重608.62公克）、愷他命2包、電子磅秤及分裝工具等，現場並查扣印有「天道盟同心會」識別徽章之背心。

以依托咪酯粉末每公斤市值10萬至30萬元換算，全案查扣約608.62公克，市值約6萬至18萬元；愷他命共188公克，以每公克1850元計算，市值約34萬7800元，合計毒品市值約52萬元。

邱、吳二人經警方移送後，邱遭檢方聲押獲准，吳則獲7萬元交保。全案近日經桃園、雲林地檢署檢察官分別偵結，將沈男、邱男及吳男依毒品、槍砲等罪起訴。

刑事局呼籲，依托咪酯原為醫療麻醉鎮靜藥物，遭不法分子加工製成電子煙油非法販售，施用後易致意識恍惚、步態不穩，對呼吸道及中樞神經均有嚴重危害，籲請民眾切勿以身試法，發現相關情事可撥打110檢舉。

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刑事局中打五隊在去年溯源毒品案，出動特警前往桃園市平鎮區攻堅，查獲邱男等二人。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打五隊在去年偵辦一起毒品案時，意外在沈姓男子住處查獲一枚土製爆裂物。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打五隊在去年溯源毒品案，發現涉案邱姓、吳姓男子具有天道盟背景，現場查扣印有幫派飾徽的物品。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打五隊在去年溯源毒品案，發現涉案邱姓、吳姓男子具有天道盟背景，現場查扣印有幫派飾徽的物品。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打五隊在去年偵辦一起毒品案時，意外在沈姓男子住處查獲一枚土製爆裂物。記者陳宏睿／翻攝