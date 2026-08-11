兒女蝸居…澎湖13孩母返家 父無消息

澎湖縣遭疑棄養8童的母親傳已返家，並在家門口貼告示：「很愛孩子請外界還平靜生活」。圖／截自臉書社團澎湖即時新聞網

澎湖縣湖西鄉尖山村一對夫妻生育十三名子女後未妥善照顧，八名未成年孩童靠成年兄姊打工扶養，兄弟姊妹擠在四坪隔間「小孩養小孩」，前晚傳出孩童母親從台灣本島返家，屋外貼字條「我很愛孩子，請外界還給我們原本平靜生活」；揭發此案的縣議員許育愷昨說，已見到母親回家，父親未有消息。縣府社會處明天開個案會議。

據了解，該名母親是湖西鄉尖山村本地人，丈夫是高雄人，夫妻約五十歲，兩人平時生活在本島，村內雖有親友，但鮮少介入管教、照顧。十三名兒女，年紀最小僅五歲，老大、老三、老四長大各自生活，與家人無聯繫；八名年幼弟妹由老二、老五打工養育，環境惡劣，幾乎無地方可以洗澡、如廁。

澎湖臉書社團前晚貼出生育十三名小孩的母親返家訊息，附上疑為該名母親所寫張貼在家門口告示，內容提及「我是媽媽本人，謝謝社會大眾的關心，我很愛我的孩子，我們的食物都足夠，請還給我們原本平靜的生活」。

許育愷昨說，他已見到孩子的母親回家，父親未有消息，有善心人士協助，附近早餐店、便當店都有人寄付現金，若孩子肚子餓可以領餐，三餐還不是問題。近日他接到很多人想捐款、捐物資，應由父母親提扶養計畫，再由縣府介入，否則單給金錢幫不上一家人；物資足夠，後續由縣府負責，讓孩子有好的生活環境，其他再來想辦法。

澎湖縣府社會處要求這對父母提兒女「教養計畫」，本周三邀集相關單位開個案會議；澎湖縣前社會處長、律師桂祥晟認為，應由社會處到法院起訴停止十三寶爸媽的親權，一併聲請暫時處分，「真的看不下去，訴狀準備好了，資料填一填就能遞狀，縣府隨時都能找我要！」