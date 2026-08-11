警查毒駕 半年申訴增13倍

北市近五年毒品案增加近三成，毒駕已累積八十七人死傷，今年上半年卅七件創新高。議員質疑，員警為求績效，不分時段、無差別攔查執法，導致今年上半年申訴達六十七案，暴增十三倍。北市警表示，執法一定會依照嚴謹程序。

據統計，二○二一至二○二五年，北市毒品案從四○四五件增至五二三七件。因毒駕造成的交通事故累計六人死亡、八十一人受傷。為強化毒駕檢測，北市警去年十一月底起執行唾篩試劑檢測，至今舉發約一五○○件。

議員汪志冰指出，今年五月，警政署展開強化查緝毒駕及斷源緝毒專案，她接獲許多陳情，質疑第一線員警恐迫於壓力，衍生執勤爭議及民怨。有民眾一早九時開車在北投立賢路遭無故攔查，警察語帶恐嚇不配合將法辦；還有家長開車從安親班載女兒回家途中，僅因停等紅燈壓線，遭員警以「有味道」為由要求毒品快篩。議員也目睹早上通勤時間，員警對停等紅燈的騎士一一盤查。

汪志冰說，相關攔查程序須具客觀事實、合理懷疑，才得要求駕駛毒品檢測。調閱近五年毒駕申訴案，從二○二一年五件，去年增至五十五件，今年僅半年累計六十七件申訴；近兩年有五件申訴成功。

對此，北市警局長林炎田回應，隨機攔查、全部攔查都是不允許，議員接獲陳情的個案，警方有改善空間，執法絕對要依照嚴謹程序，若警方有程序不依規定之處，該懲處就懲處。