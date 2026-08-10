積極查毒駕惹怨...申訴僅半年暴增13倍 北市警：嚴謹依程序執法

北市近5年毒品案由4045件成長近3成，去年來到5237件，毒駕事故更累積87人死傷。警方近期雖強化查緝，但卻爆出數起為求績效不分時段無差別攔查執法爭議，導致今年上半年毒駕執法申訴高達67件，暴增13倍，議員質疑執法程序有瑕疵。

警察局長林炎田表示，隨機攔查、全部攔查是絕對不允許，這些個案狀況警方絕對有改善空間，執法絕對依照嚴謹程序，若警方有程序不依規定之處，該懲處就懲處。

警察局統計，2021年至2025年毒品案件從4045件增至5237件，成長近3成。而因毒駕所造成交通事故，從2021年的5件到今年6月底高達37件，累計造成6人死亡，81人受傷，威脅市民交通安全，為強化毒駕檢測，自2025年11月底起開始唾篩試劑檢測，至今已舉發約1500件，毒駕已成為治安及交通安全重大挑戰。

議員汪志冰指出，今年5月警政署展開強化查緝毒駕及斷源緝毒專案，加強重要道路及治安顧慮場所等攔檢盤查，然而依相關程序必須具有客觀事實及合理懷疑才得要求駕駛毒品檢測，但加強稽查後卻導致第一線員警迫於壓力，沒有確實按照程序造成爭議，引發民怨。

汪指出，有民眾陳情一早9時許開車在北投立賢路遭到無故攔查，並恐嚇不配合要法辦；還有家長開車載女兒從安親班回家路上，僅因停等紅燈壓線並非車禍案，遭警方以「有味道」為由要求做毒品快篩，更曾親眼目睹早上通勤時間，在停等紅綠燈時，有警員對上班族機車騎士一一盤查。

汪說，這些案例執勤過程的作法都令民眾反感，從近5年毒駕申訴案件資料來看，2021年計有5件逐年成長到去年55件，而今年僅半年就達到67件，大增13倍，近2年更有5件申訴成功案例，汪說一線員警肩負維護治安重責，絕對給予支持及肯定，但若一昧因為績效，矯枉過正沒有合規執法，不但容易讓人民反彈，也讓基層員警承受更大的執法風險，對此，警方必須全面落實正確毒駕檢測程序，確認各分局執法標準一致，同時建立執法稽核、抽查制度，定期檢視是否符合規範，避免因程序瑕疵影響案件成立。

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