台中男毒駕BMW撞進茶行如炸彈 釀一死一傷 今開庭全部認罪

台中一名劉姓男子去年10月初凌晨疑吸食安非他命後，駕駛BMW轎車撞進西區一間茶行，釀茶行的八旬李姓婦人身亡、茶行張姓業者重傷，檢方今年5月間依毒駕致死罪起訴，移由台中地院國民法官審理，今天開庭審理，劉男對檢方起訴的犯罪事實、罪名，全部認罪，也沒有聲請調查證據，全案預定明天審結宣判。

全案今天下午在台中地院由國民法官開庭審理，李婦的兒子、女兒聲請參與訴訟，法院裁准，劉男由公設辯護人辯護，對於檢方起訴的犯罪事實，以及毒駕致死罪的罪名，都全部認罪。

劉男的辯護人未聲請調查證據，但劉男辯護人提醒國民法官留意，審理程序時，留意劉男的施用毒品時間與開車時間，還有其生理狀況，以釐清罪責。

審判長諭知，此案在審理程序中的爭點是，劉男過去有前科，是否構成累犯加重刑責的條件，將在後續審理時釐清。

檢警調查，劉男（43歲）在2025年10月9日凌晨3點多，在利用玻璃球，吸食安非他命毒品後，駕駛藍色BMW轎車，經西區五權西路、五權路口時，車輛失控，撞入正前方的茶葉行，釀屋內在下舖熟睡中的李姓老婦（87歲）重傷死亡，上鋪的張姓兒子（61歲）後腦撕裂傷。

劉男因高速撞擊全身多處受傷、昏迷，住院後恢復意識卻一度無法言語，檢方開立鑑定許可後，予以抽血、採尿，尿液中呈現第二級毒品甲基安非他命陽性反應，另車內扣到的電子煙疑似含有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯。

檢方在今年5月依毒駕致死罪，起訴劉男，台中地院裁定續押，由國民法官審理，今天開庭審理，連續審理二日。

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台中市劉姓男子去年10月吸食安非他命，駕駛BMW轎車上路，行經西區時撞進茶行，釀八旬李姓婦人身亡、張姓屋主重傷。聯合報系資料照