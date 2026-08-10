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影／宜蘭警方攻堅破獲製毒分裝廠 竟隱身神農商圈住宅公寓逮5毒蟲

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳分局日前接獲情資，指稱有男子暗中從事毒品製造及分裝，宛如一座小工廠。專案小組歷經多日埋伏追查，日前見時機成熟，持搜索票發動強勢攻堅，破獲一處依托咪酯毒品分裝廠，嫌犯選擇作案地點竟位於宜蘭市神農路、人車往來頻繁的住宅區，行徑囂張。

據了解，彭姓嫌犯有毒品前科，生性狡猾且經常變換住處。警方暗中埋伏跟監約三個月，日前見時機成熟一舉破獲毒窟；警方攻堅現場共逮捕5名嫌犯，其中39歲彭姓主嫌坦承進行製毒分裝，另外4名疑似同夥則否認吸毒及製毒，警方一併通通帶回，檢方偵辦後不排除進一步向上溯源。

經查，彭姓男子利用一般住宅公寓做為掩護，非法自行調製、分裝新興毒品「依托咪酯」菸油並對外販賣牟利。警方當場搜出大量新興毒品依托咪酯菸彈、分裝菸油60公克、第二級毒品安非他命0.7公克、分裝用品及化學器具等證物，全案訊後，依毒品危害防制條例移請宜蘭地檢署偵辦。

蘇澳分局呼籲，「依托咪酯」等新興毒品常偽裝成電子菸彈形式流竄，對社會治安及民眾身心健康危害甚鉅；警方將持續強力掃蕩毒品犯罪，絕不容許毒品危害地方治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

宜蘭蘇澳分局攻堅破獲毒品製造及分裝廠，逮捕5名嫌犯，製毒毒窟竟是位於宜蘭市神農路、人車往來頻繁的住宅區，膽子相當大。圖／警方提供
宜蘭蘇澳分局攻堅破獲毒品製造及分裝廠，逮捕5名嫌犯，製毒毒窟竟是位於宜蘭市神農路、人車往來頻繁的住宅區，膽子相當大。圖／警方提供

宜蘭蘇澳分局攻堅破獲毒品製造及分裝廠，逮捕5名嫌犯，製毒毒窟竟是位於宜蘭市神農路、人車往來頻繁的住宅區，膽子相當大。圖／警方提供
宜蘭蘇澳分局攻堅破獲毒品製造及分裝廠，逮捕5名嫌犯，製毒毒窟竟是位於宜蘭市神農路、人車往來頻繁的住宅區，膽子相當大。圖／警方提供

宜蘭蘇澳分局攻堅破獲毒品製造及分裝廠，逮捕5名嫌犯，製毒毒窟竟是位於宜蘭市神農路、人車往來頻繁的住宅區，膽子相當大。圖／警方提供
宜蘭蘇澳分局攻堅破獲毒品製造及分裝廠，逮捕5名嫌犯，製毒毒窟竟是位於宜蘭市神農路、人車往來頻繁的住宅區，膽子相當大。圖／警方提供

宜蘭 攻堅 毒品

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