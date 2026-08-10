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影／阻絕毒品！屏縣打造反毒防線 毒駕檢驗從336小時縮短到8小時

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

面對新興毒品與毒駕危害，屏東縣長周春米今宣誓零容忍。今年投入2750萬元經費，從裝備、試劑到檢驗量能全方位升級，周春米表示，毒駕檢驗由平均兩周縮短至8小時內完成，展現打造反毒防線的決心。

周春米說，毒品摧毀不只是個人健康，更可能讓家庭破碎，毒駕是道路「移動炸彈」。今年投入2570萬元，從裝備、試劑到檢驗量能全方位升級，包括加重採購毒品唾液快篩設備及檢驗試劑，升級檢驗儀器、擴充專業人力，提升查緝與檢驗效能，打造「查得到、驗得快、辦得嚴」的反毒體系。

周春米表示，整合衛生局檢驗中心、警察局及屏東地檢署建立快速檢驗與司法銜接機制，讓毒駕案件檢驗時間由過去平均14天縮短至8小時內，提供檢察官、法院即時、完整且具公信力科學證據，提升毒駕案件偵辦與司法處置。

 

屏東縣刑警大隊長葉士傑說，東港分局6月30日查獲毒駕，下午移送地檢署，檢察官認為有聲押必要，刑大協調檢驗中心，尿液檢體同步送驗，5小時後取得檢驗報告，7月1日下午法院裁定羈押。

葉士傑強調，刑大建立平台，各分局、交通隊若查緝到毒駕案件，檢察官第一時間有聲押必要，刑大跟衛生局檢驗中心溝通，檢驗中心進場後，縮短時間，「原本336小時縮短到5小時」。

「當前最急迫挑戰即為毒駕，尤其新興毒品，被製成咖啡包或煙油，使用者在不知情藥性情況下駕駛，對民眾生命安全造成重大威脅」，屏東地檢署檢察長林彥良說，5月至8月間檢方聲請47件聲押，法院核准25件，尿液檢驗報告時程縮短，檢驗報告快速送法官面前，證據完整，成為聲押獲准關鍵。

縣長周春米檢視證物，周春米說，看到800公斤的毒品十分沉重，毒品與毒駕絕對零容忍，屏東縣政府攜手屏東地檢署強力的攔阻、打擊和壓制，也呼籲防治新興毒品的氾濫。

縣警局表示，檢警及衛生等跨單位合作之下，今年截至7月底已查獲海洛因、安非他命、搖頭丸及依托咪酯等各類毒品（含成品及半成品）共計800公斤、市值約8億元，可避免22萬人次接觸毒品危害。

屏東縣警局表示，警方運用大數據分析毒品及毒駕熱區，結合機動巡邏、封鎖式路檢、緝毒犬協勤及向上溯源打擊策略，全面掃蕩毒駕犯罪，今年1至7月共查獲毒駕522件，較去年同期145件大幅成長360%，並成功向法院聲請羈押22人；毒駕肇事件數亦由第一季7件下降至第二季5件，下降約17%，顯示政府強勢執法與跨機關合作已逐步發揮預防事故、守護道路安全的具體成效。

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新興毒品與毒駕危害，屏東縣長周春米（前排中）今宣誓零容忍，縣府檢驗中心將毒駕檢驗由平均兩周縮短至8小時內完成，展現打造反毒防線的決心。記者劉星君／攝影
新興毒品與毒駕危害，屏東縣長周春米（前排中）今宣誓零容忍，縣府檢驗中心將毒駕檢驗由平均兩周縮短至8小時內完成，展現打造反毒防線的決心。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米（右四）、屏檢檢察長林彥良（右三）、警察局長甘炎民（右二），在刑警大隊長葉士傑（左一）帶領下聽取查緝毒品成果。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右四）、屏檢檢察長林彥良（右三）、警察局長甘炎民（右二），在刑警大隊長葉士傑（左一）帶領下聽取查緝毒品成果。記者劉星君／攝影

面對新興毒品與毒駕危害，屏東長周春米今宣誓零容忍，今年投入2750萬元經費，從裝備、試劑到檢驗量能全方位升級，交通隊長程大維（右一）說明毒品快篩方式。記者劉星君／攝影
面對新興毒品與毒駕危害，屏東長周春米今宣誓零容忍，今年投入2750萬元經費，從裝備、試劑到檢驗量能全方位升級，交通隊長程大維（右一）說明毒品快篩方式。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米（左三）、屏檢檢察長林彥良（右二）、警察局長甘炎民（右一），在刑警大隊長葉士傑（左一）帶領下聽取查緝毒品成果。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左三）、屏檢檢察長林彥良（右二）、警察局長甘炎民（右一），在刑警大隊長葉士傑（左一）帶領下聽取查緝毒品成果。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米（左三）、屏檢檢察長林彥良（右二）、警察局長甘炎民（右一），在刑警大隊長葉士傑（左一）帶領下聽取查緝毒品成果。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左三）、屏檢檢察長林彥良（右二）、警察局長甘炎民（右一），在刑警大隊長葉士傑（左一）帶領下聽取查緝毒品成果。記者劉星君／攝影

屏東 反毒 毒駕 周春米

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