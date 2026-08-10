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澎湖8童擠破屋縣府消極慢半拍 前社會處長看不下去「隨時找我要訴狀」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

<a href='/search/tagging/2/澎湖' rel='澎湖' data-rel='/2/105397' class='tag'><strong>澎湖</strong></a>縣湖西鄉尖山村傳8名未成年孩童遭父母疑似棄養事件，屋內環境凌亂不堪、垃圾堆積如山。圖／讀者提供
澎湖縣湖西鄉尖山村傳8名未成年孩童遭父母疑似棄養事件，屋內環境凌亂不堪、垃圾堆積如山。圖／讀者提供

澎湖縣湖西鄉尖山村一對父母生育13胎後未妥善照顧，8名未成年孩童只能靠成年兄姊打工扶養，兄弟姊妹擠在4坪隔間內「小孩養小孩」，縣府至今仍無具體作為；澎湖縣前社會處長、律師桂祥晟在臉書發文，指正確做法應是社會處到法院起訴停止親權，並一併聲請暫時處分，「真的看不下去，我訴狀準備好了，資料填一填就能遞狀，縣府隨時都能找我要！」

據了解，該名母親是湖西鄉尖山村本地人，丈夫則是高雄人，夫妻兩年紀約50歲，平時兩人生活在本島，村內雖有親友，但鮮少介入一家人管教、照顧，缺少父母親關愛的孩子，只能靠自己長大。

一家生活在環境惡劣的4坪屋，令人鼻酸的處境被縣議員許育愷揭露後，引起各界關心，許育愷陸續接到捐款、捐物資等電話，縣府也在許育愷質詢後，派員前往家裡了解狀況，昨天經衛生局醫護團隊評估後，確認孩童健康狀況暫無疑慮。

許育愷今天證實，昨天晚上他已見到母親回家，父親則未有消息，目前有善心人士提供協助，包含附近早餐店、便當店都有人寄付現金，若孩子肚子餓可以領餐，三餐還不是問題。

澎湖縣前社會處長、執業律師桂祥晟在臉書發文，指正確做法是澎湖縣政府社會處到法院起訴停止13寶爸媽的親權，同時為了避免訴訟審理曠日廢時，可以一併聲請暫時處分，以利遂行必要的處遇。

桂祥晟說，家庭暴力防治法施行細則第2條規定，澎湖縣政府也可以為尖山的孩童聲請保護令，以杜絕家長對其子女財富的控制與掠奪，「在沒有做這些訴訟措施之前，你不管派幾個官員首長前往，家戶就是有權利不開門！」

桂祥晟還說，「真的看不下去了！我訴狀準備好了，基本資料填一填就可以遞狀，澎湖縣政府可以隨時找我要！」

澎湖縣前社會處長、律師桂祥晟在臉書發文，指正確做法應是社會處到法院起訴停止親權，並一併聲請暫時處分，「真的看不下去，我訴狀準備好了，資料填一填就能遞狀，縣府隨時都能找我要！」。取自桂祥晟臉書
澎湖縣前社會處長、律師桂祥晟在臉書發文，指正確做法應是社會處到法院起訴停止親權，並一併聲請暫時處分，「真的看不下去，我訴狀準備好了，資料填一填就能遞狀，縣府隨時都能找我要！」。取自桂祥晟臉書

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