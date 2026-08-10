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嘉義毒駕男連環撞！紅燈前倒車撞車逃逸 再撞2工廠及民眾遭羈押
嘉義市陳姓男子涉嫌施用毒品後開車，在保成一路無故倒車衝撞停等紅燈車輛後逃逸，隨後又接連衝撞2處工廠及現場民眾，造成有人受傷及財物毀損。警方到場將陳男逮捕，並在車內查扣毒品等物，嘉義地檢署複訊後聲請羈押，嘉義地院裁准。
嘉義地檢署表示，檢察官指揮嘉義市政府警察局偵辦這起案件，陳男涉嫌8日晚間施用毒品後駕駛小客車，行經嘉義市保成路一帶時，無故倒車衝撞正在停等紅燈的車輛，肇事後並未停留，隨即駕車逃逸。
檢方表示，陳男逃逸過程中又接續衝撞2處工廠及現場民眾，不僅造成民眾受傷，也造成相關財物毀損。警方獲報趕抵現場，當場將陳男逮捕，並在其車內扣得毒品等物，後續移送嘉義地檢署偵辦。
檢察官訊問後，認為陳男涉嫌毒駕公共危險、傷害及毀棄損壞等罪嫌重大，且僅因細故即接續駕車衝撞，危害公共安全，並有反覆實施犯罪之虞，因此向嘉義地院聲請羈押，法院審理後裁定羈押。
嘉義地檢署表示，將持續針對毒品犯罪及危害社會治安的暴力行為，與警方合作偵辦，以維護公共安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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