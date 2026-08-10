連鎖電腦公司經營地下銀行4年經手2.6億 主嫌住豪宅擁22筆不動產

刑事局智財偵查大隊警方去年中旬破獲假投資詐騙案，追查金流時意外發現部分贓款流入國內某知名買賣兩岸零件的連鎖電腦公司，後查出主嫌沈姓男子在全台7門市暗中經營「地下銀行」，4年經手非法匯兌2.6億元，涉案7嫌全被收押，檢警並查扣沈名下多達22筆的不動產。

刑事局智财大隊偵三隊警方去年中旬破獲一起假投資吸金500萬元案，查獲3名嫌犯，警方追查部分贓款金流，發現流向國內知名連鎖的電腦公司門市，經報請彰化地檢署檢察官何昇昀指揮偵辦，和台中市警局第四分局及台南市刑大警方共組專案小組調查。

檢警專案小組查出，某連鎖電腦公司的負責人沈姓男子（40歲）平時經營兩岸電腦零件買賣，為將在中國大陸賺取的盈利化暗為明、變現回台，竟兼差當起「地下銀行」，私下提供有人民幣需求者進行兌換。

沈男為擴大服務，還將大本營直接設在自家的全台分別位於新北市2間、高雄、彰化、台中、桃園、台北共7間的實體電腦門市，由鄭姓、楊姓、張姓、薛姓及王姓、沈姓等4男2女充當「匯兌專員」，在門市內提供點鈔、面交服務。

檢警去年底發動數波搜索，共逮獲沈男等7嫌，現場查扣873萬餘元、手機、存摺、電腦各1批等證物。調查發現，沈男等人從2021年起「斜槓」經營地下匯兌，4年來經手的非法匯兌總收入高達2億6000萬餘元，沈男出入開名車、住彰化透天豪宅，經檢警清算名下多達22筆不動產，其中8筆為房屋、其餘為土地。

全案警詢後，依違反銀行法、洗錢防制法及詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方聲請羈押7人獲准。

知名連鎖電腦公司7門市兼營地下銀行4年經手2.6億，刑事局智財大隊警方逮獲沈姓男子等7嫌，現場查扣873萬餘元、電腦等物。記者石秀華／翻攝

知名連鎖電腦公司7門市兼營地下銀行4年經手2.6億，刑事局智財大隊警方逮獲沈姓男子等7嫌，現場查扣873萬餘元、電腦等物。記者石秀華／翻攝

知名連鎖電腦公司7門市兼營地下銀行4年經手2.6億，刑事局智財大隊警方逮獲沈姓男子等7嫌，現場查扣873萬餘元、電腦等物。記者石秀華／翻攝

知名連鎖電腦公司7門市兼營地下銀行4年經手2.6億，刑事局智財大隊警方逮獲沈姓男子等7嫌，現場查扣873萬餘元、電腦等物。記者石秀華／翻攝

知名連鎖電腦公司7門市兼營地下銀行4年經手2.6億，刑事局智財大隊警方逮獲沈姓男子等7嫌，現場查扣873萬餘元、電腦等物。記者石秀華／翻攝