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澎湖棄養8童母親傳返家 門口貼告示：很愛孩子請外界還平靜生活

聯合報／ 記者石秀華／澎湖即時報導

<a href='/search/tagging/2/澎湖' rel='澎湖' data-rel='/2/105397' class='tag'><strong>澎湖</strong></a>縣遭疑<a href='/search/tagging/2/棄養' rel='棄養' data-rel='/2/103674' class='tag'><strong>棄養</strong></a>8童的母親傳已返家，並在家門口貼告示：「很愛孩子請外界還平靜生活」。圖／截自臉書社團澎湖即時新聞網
澎湖縣遭疑棄養8童的母親傳已返家，並在家門口貼告示：「很愛孩子請外界還平靜生活」。圖／截自臉書社團澎湖即時新聞網

澎湖縣湖西鄉尖山村8名未成年孩童疑遭父母棄養，靠成年兄姊打工撫養，擠在4坪隔間成「小孩養小孩」，屋內環境髒亂慘不忍睹，引發社會震驚；今晚傳出孩童的母親已返家，並在家門口張貼親筆告示，感謝社會大眾關心，她很愛孩子，請外界還給他們原本平靜的生活。

澎湖縣湖西鄉尖山村發生一對夫妻接連生育13名子女，母親卻捲款離家8個月，父親也不聞不問，導致才剛成年的兄姊被迫外出打工，照顧其餘未成年的8名弟妹。

8名疑遭父母棄養的孩童生活在環境惡劣的4坪屋，令人鼻酸的處境被揭露後縣，引發各界關切；澎湖縣府指出，本案不能僅以「家庭整體情況」概括評估，須分別進行風險評估，後續會提出安全照顧計畫。

澎湖縣湖西鄉尖山村傳8名未成年孩童遭父母疑似棄養事件，屋內環境凌亂不堪、垃圾堆積如山。圖／讀者提供
澎湖縣湖西鄉尖山村傳8名未成年孩童遭父母疑似棄養事件，屋內環境凌亂不堪、垃圾堆積如山。圖／讀者提供

衛生局今也派醫護到府檢查孩童健康，8名孩童中有2人不在家，經評估後，6人健康狀況無礙。

今晚澎湖臉書社團貼出生育13名小孩的母親返家的訊息，並附上疑為該名母親親筆所寫張貼在家門口的告示，內容提及「我是媽媽本人，謝謝社會大眾的關心，我很愛我的孩子，我們的食物都足夠，請還我給我們原本平靜的生活」。

但不少網友對於該名母親告白不埋單，有網友批評「領了補助又不照顧孩子」、「很愛孩子會離家八個月？補助款有實際在照顧孩子嗎」。

棄養 澎湖

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