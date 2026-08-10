澎湖縣府介入…棄養子女神隱夫妻 允周一回家

澎湖縣一對夫妻被控棄養未成年子女，縣政府昨前往該家庭訪視。圖／澎湖縣府提供

澎湖縣湖西鄉一對夫妻育有十三名子女，傳出不顧小孩只領補助，剛成年兄姊要照顧八名未滿十五歲弟妹。縣政府衛生局昨派醫護人員前往評估，在家六名孩童身體狀況正常，父母允諾今返家；社會處要求父母提出教養計畫，將採取必要保護措施。

澎湖縣議員許育愷日前於議會質詢，揭發這起「小孩養小孩」事件，該戶屋內垃圾堆積如山，環境髒亂。衛生局昨指派醫護團隊到府實施健康檢查，但一早孩子疑因見門外聚集太多陌生人，心生戒備，一度不願開門，耗時約一小時，醫護人員十時許才成功進到屋內，當時八名未成年孩子僅六人在家，檢查結果正常，將視健康狀況與社會處討論處遇計畫。

有熟知該戶狀況村民發文指出，該戶家庭問題存在很久，父母生完孩子就不管，又繼續生子，偶爾鄰居看不下去，會接濟物資、食材供他們烹煮。

據了解，住在家的孩童最大僅十四歲，傳出母親八個月未回家，家裡四處都是未洗滌或老舊鍋碗瓢盆，還有各式空瓶，浴廁髒亂不堪。縣府已聯繫上父母，父母預計今返回澎湖，社會處將與父母協調孩童後續照護與安置。

社會處長周柏雅表示，已聯繫孩童父母要求必須負起責任，不能置身事外，父母近日會返家接受調查，社會處將要求提出兒女的「教養計畫」，並在周三邀集相關單位開個案研討會，因個案牽涉很多單位，會做好準備。

縣府指出，本案不能僅以「家庭整體情況」概括評估，須分別進行風險評估，後續將會提出安全照顧計畫，包括替代照顧、就學輔導、健康檢查、營養支持、居住環境改善及社會福利資源介入，並持續追蹤生活與照顧情形，不會僅以核發補助處理。

對於外傳孩童的身分證件與補助款項，疑遭父母帶走一事，縣府將展開調查，若查出違法事證或不當挪用情形，將函送司法機關偵辦。