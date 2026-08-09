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槍枝子彈都是別人借放他家 毒癮男被判刑6年2月罰款30萬
周姓男子民國112年被查獲持有非制式手槍和子彈，辯稱是葉姓友人所有，114年再被查獲持有非制式手槍和子彈，辯稱是尤姓友人放在他家，但尤男已腦癌病故，死無對證。彰化地方法院審結，依犯非法持有非制式手槍罪，處有期徒刑6年2月，罰金30萬元。
判決書表示，員警接獲線報指稱周男持有非制式手槍和子彈，去年3月間海巡署偵防分署彰化查緝隊、台中市警察局豐原分局報請彰化地檢署指揮，到周男居所搜索，當場扣得具殺傷力非制式手槍4枝、彈匣8個及子彈146顆及海洛因3包、安非他命4包。
周男稱是尤姓友人放在他的居所，後來尤男腦癌過去，因而變成他持有槍枝和子彈。彰化地院認為，尤男已死，無法查證，也沒其它證據補強是尤男放置在周男居所，徒令已死亡的尤男承受非法持有非制式手槍及子彈的汙名。
彰化地院審酌，周男無竟政府嚴格管制槍彈的政策及禁令，非法持有槍枝和子彈，所為實應予非難，併斟酌周男犯罪動機等，及犯罪後坦承犯行的態度，兼考量周男民國85年、95年、96年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案例經判刑確定的素行，及自述智識程度、工作、家庭生活、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。
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