19歲女生產後伴屍6天…涉過失殺人及遺棄罪 檢訊後當庭逮捕並聲押

19歲鄒姓女子在家生產後發現嬰孩死亡，慌忙下以毛巾包裹放置家中近一周，嬰屍發臭才報警處理，檢警今早11時初步相驗並訊問後，冰存遺體擇期解剖，另認鄒女涉嫌過失殺人、遺棄等罪，犯嫌重大且有滅證之虞，向法院聲請羈押。

台北地檢署檢察官今早11時在台北懷愛館初步相驗後，指示遺體暫冰存，擇期解剖進一步釐清死因，後續將鄒女帶返偵訊，認定鄒女涉嫌過失殺人、遺棄等罪，當庭逮捕鄒女，且因認鄒女涉嫌殺人罪，犯嫌重大，有滅證之虞，訊後向台北地院聲請羈押。

檢警調查，鄒女8月8日下午5時許在母親、胞姊陪同下前往台北市警局文山一分局萬芳派出所，交出以塑膠袋包裹的嬰屍，稱「不知道該怎麼處理」，員警發現塑膠袋內裝有用毛巾包裹的嬰屍，且不斷飄出異味，旋即展開調查。

據悉，鄒女初步指稱，她約於8月2日在家中房間生產，先以毛巾包裹嬰孩暫放一旁，到浴室清洗身體後卻發現嬰孩已死亡，因一時不知如何處理，所以將嬰孩放置房間角落，直至嬰屍飄散異味，見紙包不住火，才向家人求助；至於嬰孩生父身分，她無法確定。

鄒女家人說，因鄒女平時穿著寬鬆衣物，事前並未發現鄒女懷孕或其他異狀，一知悉鄒女的嬰孩死亡，就立刻向警方求助。警方獲悉後立即冰存嬰屍，派員前往鄒女家中採證，今早配合檢方相驗，將持續調查釐清嬰孩確切死因等案情。