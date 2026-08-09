67歲機械博士自製反無人機槍 家中還藏遙控炸彈材料 被逮辯想保家衛國

擁有機械工程相關博士學位的67歲陸姓老翁，看到俄烏戰爭「無人機」大殺四方，網購喜得釘槍、金屬鋼管、火藥底火等材料自製「反無人機槍」，檢警接獲線報到陸男家中搜索，起獲槍枝及材料還有遙控炸彈外殼，陸稱想保家衛國，高雄高分院法官不採信他說法，依非法製造具有殺傷力之槍枝罪，判刑2年6月，併科罰金2萬元。

判決指出，陸姓老翁退休後賦閒在家，2024年12月陸續自蝦皮及淘寶網站購買釘槍、鋼管及火藥底火等材料，並在家用3D列印機列印製造槍枝零件，組裝可發射喜得釘的改造釘槍一把。

去年1月23日清晨6時許，檢警接獲情資前往陸男住處搜索，查獲陸完成改造的釘槍一把，另家中還有鋼管7支及多具滅音器半成品，以及火藥底火、鉛彈頭、硝酸鉀、碳粉、黑火藥、定時遙控炸彈外殼等物。

陸男完成的改造槍枝經送驗後，確認槍管已貫通，擊發功能正常，可以發射彈丸，具殺傷力，另其他槍管半成品，送鑑定也確認能以電能引爆子彈內火藥作為發射動力。

一審橋頭地院審理時，陸男辯護律師稱他沒將槍枝帶離住家，當時是基於創新研究進行製造發射金屬或子彈具殺傷力槍枝，且是出於愛國心，保護恐赴戰場的下一代子女，並無危害性及惡性。

但法官認為，陸男具有機械工程相關博士學歷，且曾任公務員、私人企業，應知道槍枝向來為我國所嚴加管制物品，應無違法性認識錯誤之情形，審酌他無前科，依非法製造具有殺傷力之槍枝罪，判刑2年6月，併科罰金2萬元。

陸男不服上訴，自承當時是看到俄烏戰爭，認為未來無人機殺傷力太可怕，當時就是想怎麼把無人機打下來，因很擔心會發生戰爭，也認為自己能力超群，才會在家研究反無人機裝置。

高雄高分院法官認為，陸男在家中堆放黑火藥、定時遙控炸彈外殼及3D列印機等器具，若非警方及時攔截查獲，日後對社會治安將生極具威脅的潛在危險，另依凱旋醫院精神鑑定報告，陸認知功能良好，行為時未達到「辨識行為違法或控制能力顯著減低」。

高雄高分院審酌一審法院已考慮其坦承犯行及無前科，給予陸男減刑，量刑符合罪刑相當與比例原則，駁回陸男上訴，維持原審刑度。