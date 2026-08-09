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北市大安警強力掃蕩毒駕 近2月餘查獲116件

中央社／ 台北9日電

為強力掃蕩毒駕，台北市大安警分局今天表示，統計自6月起至8月5日止，共查獲毒駕案116件，其中汽車62件、機車44件，另有微型電動二輪車等，顯示毒駕已擴及各類交通工具。

台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，為維護交通安全及防制毒品危害，持續加強查緝毒品犯罪，並將毒駕列為重點取締項目，結合巡邏、路檢及各項勤務，積極查察施用毒品後駕車等危害公共安全行為。

根據統計資料，自今年6月起至8月5日止，大安分局共查獲116件毒駕案。

其中，查獲汽車毒駕案62件、機車44件，微型電動二輪車有3件，電動輔助自行車1件及其他交通工具6件。

大安分局指出，這顯示毒駕行為已擴及各類交通工具，警方查緝不因車種而有所區別，展現貫徹執法、維護市民安全的決心。

毒品會影響駕駛人的判斷力、反應能力及專注力，大安分局表示，施用毒品後駕車不僅違反相關法令，更嚴重危及其他用路人生命、身體及財產安全，將持續針對轄內易發生毒品犯罪及交通事故熱點，加強情資蒐報與勤務部署，透過精準執法查緝，有效降低交通事故風險。

大安分局強調，查緝毒駕不僅是打擊毒品犯罪的重要一環，更是保障公共安全的重要工作；對於施用毒品後駕車等危害公共安全行為，將秉持「向上溯源、向下刨根」原則，依法嚴正究辦，絕不寬貸。

毒駕 北市大 北市

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