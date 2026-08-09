台南大貨車駕駛疑毒駕 與自小客對撞釀1死

年近40歲王小姐是一名在北部某貿易公司上班的單身業務，新冠肺炎疫情大流行之前某日因為服用感冒藥和安眠藥開車肇事，第一次上法庭，雖然最終獲判緩刑免入監，但那段經歷被她形容是惡夢一場，迄今回想起都發毛。

2026-08-09 17:10