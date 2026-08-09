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台南大貨車駕駛疑毒駕 與自小客對撞釀1死
台南市學甲區昨天傍晚發生大貨車疑似偏離至對向車道，與自小客車對撞事故，自小客車駕駛郭男當場死亡，大貨車駕駛莊男唾液快篩呈安非他命陽性反應，警方調查後送辦。
台南市警察局學甲分局今天發布新聞稿表示，昨天下午5時許獲報，指稱學甲區光華里南1線發生大貨車與自小客車事故。員警抵達後發現疑似為大貨車偏離至對向車道，與對向自小客車對撞，自小客車卡在貨車底與排水溝間，車體嚴重變形，1名男性駕駛受困已明顯死亡，大貨車駕駛意識清醒。
警方初步調查，大貨車由莊姓男子駕駛，車上載運米糠南向行駛，莊男疑似有疲勞駕駛情形，車輛偏離至對向車道，與郭姓男子駕駛的自小客車對撞，導致郭男當場死亡。
警方指出，經使用毒品唾液快篩試劑，莊男呈現安非他命陽性反應，疑似有毒駕情形，全案初步調查後，依涉嫌公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。
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