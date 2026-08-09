外籍人士以觀光入境涉任車手 高雄警查獲4人羈押

高雄警察局左營分局6月至7月查獲4名外籍車手，均遭橋院裁定羈押。警方表示，詐團近期利用外籍人士以短期觀光名義入境擔任車手，停留約一週後出境，呼籲全民提高警覺共同打詐。

高雄市政府警察局左營分局員警今天說明，詐騙集團近期頻繁招募外籍人士來台擔任提領車手，多數人以觀光名義短暫停留約一週，完成提領任務後立即離境，企圖製造查緝斷點。

警方表示，6月底於銀行ATM前查獲45歲香港籍李姓男子涉嫌提領詐欺贓款，查扣新台幣23萬元現金、1張金融卡及1支手機，後續於7月在郵局ATM等地點，再查獲18歲馬來西亞籍林姓男子、39歲馬來西亞籍梁姓男子等2人。

警方提到，7月中掌握26歲馬來西亞籍男子「阿吉」涉案，與移民署及航空警察局啟動聯防機制，於高雄小港機場攔截並拘提「阿吉」到案，查扣現金新台幣2800元及2支手機。4名外籍提領車手均由橋頭地方法院裁定羈押。

警方表示，將加強提領熱點巡查，並透過情資整合與跨機關合作，提升查緝效能，另打擊詐欺犯罪需全民參與，提醒客運業者、計程車駕駛、旅宿業者、金融機構及超商等從業人員提高警覺，若發現外籍人士頻繁於ATM提領現金、行為異常或疑似擔任車手，應立即通報。