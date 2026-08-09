【重磅快評】澎湖「13苦兒記」 照見社安網與大撒幣處處破口

就在總統賴清德於父親節前夕感謝每位父親照顧家庭，並提及育兒政策，指 0 至 18 歲每月五千成長津貼明年將上路，喊出「此時不生，更待何時」之際，澎湖湖西鄉卻發生疑似父母只領補貼卻棄養13兒女悲劇，何其諷刺！更不得不讓人民深思，在台灣社安網處處漏風之際，政府大撒幣式的補貼政策，真把有限的資源用在對的地方了嗎？

此案是由澎湖縣議員許育愷三天前所揭露，由於事涉兒少保護，媒體對此案的報導極其受限。但光是從有限訊息，即可知背後的社會安全網以及大灑幣式補助政策的破洞之多之大。可嘆的是，政府竟然無法在第一時間即行介入處置；澎湖縣社會處長周柏雅在許育愷質詢時，不僅承認未曾親自前往現場，還強調「目前該案尚未達到強制緊急安置的安全性保護程度」，似乎以為十三日召開個案專家研討會來尋求妥當處置，即是最速最優解。

此案何以離譜？且回歸個案有限訊息來逐一檢視：

首先，這對夫妻一共生了13名兒女，雖其中5人已長大外出打工，但從其弟妹的遭遇，實不難想像他們童年的境遇如何。至於留在湖西的8人，共同蝸居在僅4坪大的髒亂簡易隔間內，最大的才14歲，合理推估最小的恐是尚未滿6歲的「幼兒」或未滿三歲的「學步兒童」，甚或是嬰幼兒，風險系數何其之高！卻又是怎樣的法令缺失，竟然讓一票民代、官員於許育愷質詢後只能「望門興嘆」，無法以公權力立即積極介入？

其次，澎湖社會處宣稱兩年前即開案關懷這一戶「脆弱家庭」，但面對父親放任不管，母親離家帶走孩子的社福補助帳戶，等同奪走孩子最基本的生活保障，讓8名未成年子女深陷絕境長達8個月的慘況，誠不知除了紙本作業之外又做了些什麼？難道就只能任由大人爽領補助、讓孩子自尋活路？

更為諷刺的是，湖西社福中心與案家近在咫尺，莫非從社工、村鄰長到學校，全都對這個「一掐即斷」的脆弱家庭無感無知？這顯然已非社工等相關人員足不足夠的問題，而是相關人員的神經實在太過大條，以及通報系統的整體失靈。事實上，依據今年6月發布的「澎湖縣脆弱家庭關懷輔導處遇服務執行概況」，共處理了35戶脆弱家庭，其中僅15戶與兒少相關。周柏雅係於2024年3月經縣長陳光復延攬任社會處長，親自逐一訪視這15戶有何難處？難道公務竟繁忙到不能讓他逐戶訪視？

再者，此案顯示政府補助無法真正用於兒少身上，更是赤裸凸顯台灣有限的政府預算乃至社福資源遭濫用問題。直言之就是，朝野政客長期沈溺於「大撒幣」政策與選票的直接連結，人民也早被形形色色的「討好型」政策給麻痺，理性的財政示警與預算監督反成惹人嫌的「烏鴉」，這更是國家社會最大的悲哀。

澎湖「13苦兒記」，凸顯的豈止是家庭失能，更徹底撕開社會安全網及社福政策處處破口的遮羞布，以及「依法行政」可能已成為形成行政怠惰的擋箭牌。當總統還沾沾自喜於大撒幣式「促產催生」政策之時，當朝野還在為成長津貼立法版本爭執不休之時，還請投注些微關愛的眼光給澎湖湖西吧。正所謂見微知著，這「13苦兒」的遭遇，恰恰就是當前政府、政策失能的最佳照妖鏡呀！