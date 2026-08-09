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高雄男拒檢被測出酒駕還毒駕 2豬隊友開瑪莎拉蒂咆哮遭警壓制
顏姓男子今天清晨5時41分駕車在高市市區路口起步時，未打方向燈，警方見狀攔查，顏一度腳踩油門拒檢，警喝斥拉他下車，一旁開瑪莎拉蒂名車的友人洪姓和連姓男子咆哮警「流氓」，被警帶回管束；顏被測出酒測值超標還毒駕，當場被上銬逮捕。
苓雅警分局警方今天清晨5時41分執行巡邏勤務，巡經中華三路與四維四路口，發現顏姓男子（21歲）駕駛現代轎車從路邊起駛未打方向燈，在中華三路與中正四路口將顏男攔下。
警方將車門打開，顏當時坐在駕駛座、腳踩油門不肯打P檔，試圖拒檢，警方喝斥，一把將他拉下車。當時顏男的洪姓友人（21歲）駕瑪莎拉蒂名車載連姓男子（22歲）停在路旁，見警方盤查顏男，試圖在旁制止。
警方告知洪男顏拒檢，要求洪將車駛離現場，但洪卻咆哮警罵「流氓」，一旁的連男也助陣，警方認2人干擾警方執行公務，當場將2人帶回管束。
顏男因身上飄散酒味，經警方實施酒測及唾液毒品篩檢，查出顏酒測值超過每公升0.37毫克，另唾液呈第三級毒品K他命陽性反應；警詢後，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
另顏男交通違規部分，警方對其舉發未打方向燈、未繫安全帶、酒駕及毒駕，合計最高罰鍰為24萬5100元，並當場移置保管車輛，吊扣牌照及駕照。洪等2人則依違反社會秩序維護法第85條第1項第1款妨害公務罪嫌，函送高雄地院簡易庭裁定。
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