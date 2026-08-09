澎湖家庭疑棄養案…縣府啟動跨局處專案逐一評估安全 防二度傷害

針對澎湖縣議員許育愷於議會揭露縣內某家庭多名兒少疑似未受適當照顧，且傳出兒少身分證件、存摺與社會補助款項可能遭不當使用等情事，澎湖縣政府昨晚間聲明表示，保障兒少安全是最高原則，已將本案列為「重大兒少保護案件」，即刻啟動跨局處專案處理，將依法查明事實，並採取必要的保護與照顧措施。

澎湖縣府指出，副縣長林皆興已指示由秘書長林文藻親自帶隊，率領社會處、環保局、衛生局等相關局處首長及醫療團隊，會同許育愷、尖山村長等地方人士前往案家關懷，初步了解兒少生活照顧及居住環境，並與家長建立聯繫。

澎湖縣府強調，後續將以改善住家環境、確認每一名兒少身心健康與安全狀況為優先，研議具體處遇及長期協助方案。

澎湖縣府表示，本案不能僅以「家庭整體情況」概括評估，必須以「每一名兒少為個別主體」，逐一確認其實際照顧者、居住環境、飲食營養、就學情形、健康醫療及人身安全，並分別進行風險評估。

如經評估任何一名兒少未受適當養育或照顧，且其生命、身體或自由有立即危險或危險之虞，縣府將依兒少法第56條，立即採取緊急保護、安置或其他必要處置，並視需要請警政及司法機關協助，「絕不會因家長反對而延誤保護時機」。

對於暫未達緊急安置要件的兒少，縣府也將依其個別需求提出安全照顧計畫，包括替代照顧、就學輔導、健康檢查、營養支持、居住環境改善及社會福利資源介入，並持續追蹤生活與照顧情形，不會僅以核發補助作為處理方式。

為落實管考，林皆興已指示成立跨局處專案小組，由林文藻督導、社會處主責，警察局、教育處、衛生局、民政處、財政處、建設處、環保局及湖西鄉公所共同參與，依權責分工辦理兒少保護、健康醫療、就學照顧、環境改善及相關查核工作。

澎湖縣府預定於下星期一，進一步辦理兒少身心健康評估及居住環境改善，進行環境清整前，將先完整記錄現場狀況，兼顧後續風險判斷、事證保存及責任釐清；所有處遇措施均以兒少安全及最佳利益為優先。

針對過去處置流程，社會處將全面調閱本案歷年通報、訪視、風險評估、補助核定、款項撥付及服務處遇紀錄，釐清過去是否曾經通報或列管、訪視與服務頻率是否符合規定，以及家庭環境長期未能改善的原因。如發現行政處理有所疏漏，縣府將依據事證檢討並釐清相關責任。

針對兒少身分證件、存摺及補助款疑遭取走或不當使用等指控，縣府表示將會同相關機關依法查核，如發現涉及侵占、詐欺或扣留等不法情事，將直接移送司法機關偵辦。

不過澎湖縣府針對外界所稱生育動機及補助款使用情形說明，目前仍須依據事證調查，不宜以未經查證或帶有汙名化的說法對家庭成員預先下定論。現階段最重要的工作，是確認每一名兒少是否安全，並依其個別需求提供適當保護與照顧。

同時呼籲社會各界，基於兒少最佳利益與法律規定，切勿公開或轉傳足以辨識兒少身分的姓名、照片、就讀學校、詳細住址及家庭關係等資訊，避免兒少遭受標籤化、網路霸凌及二度傷害。

澎湖縣府實地前往該家庭訪視，明天再由醫師前往檢查。圖／澎湖縣府提供