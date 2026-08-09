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上半年 1天3兒童受傷害

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

近期屢傳未滿十二歲兒童受到傷害案件，根據警政署統計，今年上半年兒童少年被害數據，兒少被害一萬四九一人，其中又以「一般傷害」最多；未滿十二歲兒童被害一八六○人，較去年同期增加了近二成三。

基隆市信義區一間幼兒園月初傳出不當對待爭議，家長指控孩子臉部受傷、曾被帶進廁所，七月十五日已向警方提告；台北市大安區一家國小，今年也發生小六生持美工刀劃傷同學事件，校方過去累計十次校安通報。

根據警政署統計，今年上半年兒少被害共一萬四九一人，較去年同期略減百分之零點九，但未滿十二歲兒童被害一八六○人，反增加近二成三。其中「一般傷害」案類五六八人最多，比去年同期三八八人增加一八○人、年增四成六，平均每天逾三名兒童成為傷害被害人；今年兒童被害總數比去年多三四七人，光一般傷害就占增量逾半。

台北市陳姓警官對兒童一般傷害增幅感到意外，坦言與第一線辦案的印象有落差。他說「一般傷害」並不等同虐童，發生在家庭或學校，家長、老師不當管教，或兒童間霸凌、衝突，只要家長提告、警方以傷害案件受理，都有可能列入一般傷害統計。

台北市議員鍾沛君日前舉行記者會，指一名國小學生入學至今多次情緒失控，攻擊老師與同學，校安通報高達一○九次卻未見改善，其中攻擊同學五十八次，老師與教職員制止反遭攻擊卅三次。

陳姓警官表示，五六八名兒童被害人涵蓋的案件情境相當廣，不能直接解讀為這五六八名兒童遭虐，也不能將今年四成六的增幅全歸因於近期幼兒園案件或校園霸凌。現有資料僅能確認今年上半年兒童一般傷害被害人數明顯增加，並未進一步拆分這些被害人的發生場所、加害人身分或案件型態，無法從統計判斷增幅主要來自家庭、校園或其他類型案件。

他說，兒童傷害過去較少受到關注，一旦有個案受到矚目，家長及社會對相似問題的敏感度也會提高，如同過去MeToo運動後，原本較少被討論的問題逐漸受到注意，教育及制度面也會重新檢視相關問題。

基隆 兒少 警政署

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